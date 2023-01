Saks: Scholzi venitamine tankiotsusega on lühinägelik

Mitu riiki eesotsas Poolaga nõuavad, et Berliin lubaks teistel Euroopa riikidel tarnida Ukrainale Saksamaal valmistatud Leopard 2 tanke. Saksamaal on tarnetes sõnaõigus.

Eelkõige mõjub Saksamaa viivitamine tankiotsusega halvasti strateegilise kommunikatsiooni mõttes, märkis Saks. "See, kas tankid jõuavad Ukrainasse nädal või kaks hiljem, ei ole hetkel kõige tähtsam. Kõige tähtsam oleks see, kui otsus oleks tehtud."

Rainer Saks usub, et lõpuks Saksamaa Ukrainale positiivse otsuse ikkagi langetab ning siis saab Ukraina lõpuks alustada mingit uut planeerimist ja uute võimekuste ettevalmistamist.

Saks rõhutas, et meeste puudust Ukrainal ei ole: mobilisatsioon käib seal sõja algusest peale ning vastavalt vajadusele on mehi kogu aeg juurde mobiliseeritud. Küll on aga Ukrainal puudus soomustehnikast. Ukraina kasutab nõukogudeaegseid tanke, aga neid ühikuid on Saksa sõnul vähe, et väga suurt pealetungi korraldada. Lisaks on lääne analoogid kombineeritud võimekustega ja palju tõhusamad relvasüsteemid, kui nõukogude ajal välja töötatud tankid.

"Selles mõttes on kahju eelkõige tehtud suures strateegilises plaanis, see on andnud Venemaale motivatsiooni sõjaga venitada, seda jätkata ja eskaleerida. Väga lühinägelik käitumine Saksamaa poolt kindlasti," hindas Saks.

Julgeolekuekspert tõdes, et Saksa kantsleri Olaf Scholzi otsuse viibimise taga pole niivõrd välised faktorid, kuivõrd sotsiaaldemokraatliku erakonna sisemine lobi, mis otsust takistab.

"Selline lobisuund on sotsiaaldemokraatlikus erakonnas alati olnud. Ta on ka teistes erakondades nähtav, kõige vähem rohelistes, kes on Saksamaal kõide vähem mõjutatud Venemaaga äri tegemisega seotud lobist. Aga sotsiaaldemokraatide seas on see traditsiooniliselt kõige suurem. Kantsler ei ole võib-olla ka kõige tugevam isiksus, et sellest lobist lihtsalt üle sõita," rääkis Saks.

Värskete sõjateadete kohaselt käskis Venemaa president Vladimir Putin agressiooni uueks juhiks määratud Valeri Gerassimovil märtsiks Donbassi piirkond ehk Donetski ja Luhanski oblast täielikult vallutada. Saksa hinnangul tähendab Gerassimovi nimetamine kogu operatsiooni juhiks, et mingid muudatused selles operatsioonis toimuvad.

"Planeerimises ja operatsiooni läbiviimises midagi kindlasti muudab. Gerassimov on teistsuguse käekirjaga inimene kui oli Surovikin, kuigi viimane jääb Gerassimovi alluvusse edasi. Lihtsalt nüüd on pandud kõik jõud just operatsiooni juhtimise parandamiseks. See on siiani olnud venelaste kõige suurem probleem, et juhtimine ikkagi ei toimi," rääkis Saks, lisades, et probleeme on olnud nii lahinguväljal toimuva kohta info jõudmisega juhtideni kui ka sellest tulenevalt adekvaatsete otsuste tegemisega.