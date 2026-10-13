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Saks soovitab presidendil Trumpi suhtes rahulolematust mitte maha vaikida

Eesti
Rainer Saks
Rainer Saks Autor/allikas: Siim Lõvi / ERR
Eesti

Kui Eesti ei ole rahul Donald Trumpi sõnavõttude ja käitumisega, tuleks seda ka avalikult väljendada, sõnas presidendi julgeolekunõunik Rainer Saks "Ringvaates". Tema sõnul on Trumpi frustratsioon Vene naftatehaste ründamise osas kantud siseriiklikust soovist hoida kütusehinnad enne USA valimisi all.

USA president Donald Trump ütles reedel, et on sõlminud diislikütuse lepingu Venemaaga. Ukraina president Volodõmõr Zelenski mõistis lepingu hukka, mistõttu lausus Trump, et Ukrainal on aeg valida endale uus president.

President Ülle Madise julgeolekunõunikuna alustanud Rainer Saks sõnas, et Trumpi sõnavõtus on tunda isiklikku frustratsiooni Zelenski tegemiste kohta ning tuleb mõista, milline osa tema sõnavõtust põhineb faktil ja mis on poliitiline hinnang.

Vast ametisse asunud president Madisele soovitab Saks esmajoones suhelda peaministri ja välisministriga, et mõista, milline on Eesti riigi positsioon selles küsimuses.

"Teine asi, mida ma presidendile kindlasti ütlen, on see, et kui me ei ole rahul sellega, mida president Trump praegu tegi, siis me peame seda kuidagi väljendama. Me ei saa lihtsalt ignoreerida, kui meie käest küsitakse, kuidas me sellesse kõigesse suhtume," ütles Saks.

Trump on ähvardanud ka luureandmete jagamise Ukrainale taaskord lõpetada, kuid Saks sellest suurt numbrit ei teeks.

"Ma tooksin siin hoopis sellise paralleeli, et president Biden üritas oma ametiaja lõpul, kui presidendivalimisteni oli jäänud veel aastake, Ukraina tegevusi Venemaa suunal piirata just selleks, et kontrollida nafta hinda. Seal on mängitud sanktsioonidega ja selles mõttes on president Trumpil pooleldi õigus, et mingi osa tarbitavast diiselkütusest tuleb tõesti Venemaalt maailmaturule, aga suurem probleem on ikkagi selles, et Lähis-Idas on varustuskanalid ära kukkunud," selgitas Saks.

Saksa hinnangul näitab Trump oma pahameelt seetõttu, et peagi on vahevalimised tulemas ning hetkel ei ole vabariiklastel seis kuigi hea.

"Trumpi frustratsioon ei ole tingitud niivõrd sellest, et rünnatakse naftarafineerimistehaseid, vaid ta tahab enne valimisi USA-s diiselkütuse ja muude mootorikütuste hinnad alla saada. See tekitabki temas nõrkuse ja Venemaa kasutab seda päris osavalt ära," lausus Saks.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Ringvaade", intervjueeris Marko Reikop

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