Lavly Perling: on aeg kuulata mõistuse häält

Kas kõik on korraga hulluks läinud? Valimatult jagavad erakonnad üksteise võidu lubadusi, toetusi, tasuta asju ja teenuseid. Kust need tulevad, ei tea. Mis saab homme, ei huvita. Häälte eest ollakse valmis lubama mida iganes. Väärikus ja usaldus kaovad ning ära lõhutakse Eesti edulugu, mille üle oleme ometi nii uhked olnud. Almustena jagatakse inimestele tagasi seda, mille nad ise on riigile kokku teeninud.

Seda võimalust, et inimesed võiksid ise rohkem teenida, ei loo praegu keegi. Käes tort ja silmis võim räägitakse valijale sellest, mida arvatakse, et ta kuulda tahab. Või siis lihtsalt hirmutatakse.

Parempoolsed on poliitväljal ainus mõistuse hääl

Parempoolsed usuvad, et inimene ise teeb kõige õigemad otsused. Riik ei saa ega tohi neid teha inimeste eest. Ise endaga hakkama saavad inimesed on riigi suurim väärtus. Mida vähem inimesi on riigi ülalpidamisel ja toetustest sõltuvad, seda tugevam on rahvas.

Tugev rahvas hoolib oma maast. Tugeva majanduse ja jõuka rahvaga riik suudab ja tahab üleval pidada head haridussüsteemi, kaitsta oma riiki ja hoida selle kultuuri. Mitte toetused, vaid just väärikas tasu tehtud töö eest paneb inimesed märkama oma ümbrust ja teisi inimesi ning teeb inimesed õnnelikuks. Tugev majandus on jõuka rahva ja eduka riigi alus.

Paneme Eesti majanduse kasvama

Majanduskasv tuleb tööst ja ettevõtlusest, mitte olemasoleva ümberjagamisest. Majanduskasvu eelduseks on vastutustundlik riigirahandus, tasakaalus eelarve, madalad maksud, lihtne maksusüsteem ning etteennustatav investeerimiskeskkond. Ainult selline majanduskeskkond loob tingimused uute töökohtade tekkeks, ekspordiks ja paremateks palkadeks.

Tänased parlamendierakonnad ostavad valijate hääli laenurahaga. Eelarve on tasakaalust väljas, laenu võetakse püsikulude katteks, vajaminevaid otsuseid ei julgeta teha. Küll aga lubatakse kõigile ja palju. See tee röövib meilt rahandusliku iseseisvuse. Nii juhtus Kreekas ja mäletate, kunagi ka siit üldse mitte kaugel Lätis.

"Hoiame Eesti avatuna ja soodustame nii investeeringute kui ka innovatsiooni siia jõudmist."

Raskeid otsuseid ei julgeta teha ja riigimeeste sugu on peaaegu hääbunud. Parempoolsetel on lahendused – hoiame oma maailma kõige konkurentsivõimelisemat maksusüsteemi, kehtestame ettevõtlusrahu, piirame mõtlematut õigusloomet, piirame avaliku sektori paisumist. Hoiame Eesti avatuna ja soodustame nii investeeringute kui ka innovatsiooni siia jõudmist.

Populismist me nii lihtsalt lahti ei saa, aga riigieelarvest tuleb populistlikud lubadused välja rookida nüüd ja kohe. Asemele tuleb sättida investeeringud teadusesse ja innovatsiooni.

Jõukas rahvas märkab, hoolib ja kaitseb

Riigikaitse ei ole poliitilise ärplemise koht. Oleme veendunud, et Eesti eksperdid teevad parimad otsused selles osas, millist relvastust ning kaitseinvesteeringuid me vajame. Siin ja Ukrainas.

Parempoolsete jaoks on Eesti jaoks vaid üks välispoliitiline eesmärk – Vene impeeriumi lagundamine. Kõikidel tasanditel, ka idee tasandil. Eesti riik on tugev. Meie piiririigiks olemine on see, mida me muuta ei saa. Mida saame, on iga päev tõsta kaitsetahet ja valmistada ühiskonna kõik liikmed ette piiririigile kohaseks valmisolekuks.

Parima julgeolekugarantii Eestile annavad meie oma inimesed, kel on tahe kaitsta siin maailma ilusaimas paigas oma kodu, perekonda, maakodu, ettevõtet. Kaitstes seda, mis kallis, ollakse valmis kaitsma ka oma riiki.

Inimeste jõukus tõstab kaitsetahet, vaesus seevastu on julgeolekurisk. Seega ei ole võimalik alahinnata tugeva majanduse tähtsust ja tähendust julgeoleku kindlustamiseks. Meie vabaduse määr sõltub meie jõukusest.

Parempoolsete riigijuhtimine on nõudlik

Lollustele tuleb julgeda vastu hakata. See, et riigikogu liikmed on alati poolt, kui kuskil raha jagatakse, viib meid vaesusesse. Sõnapaar "eetilised poliitikud" ei peaks esile kutsuma naerupahvakaid. Parempoolsed tõestavad, et eetilised ja vastutustundlikud poliitikud on päriselt olemas.

Eetilised poliitikud mõtlevad tuleviku peale, nad teavad, et neist sõltub Eesti edu jätkumine ning pingutavad selle nimel. Nõudliku ja aruka riigijuhtimisega luuakse keskkond tehnoloogiaettevõtete peakontorite ja arenduskeskuste kasvuks. Seeläbi viiakse Eesti majandus pikaajalisele kasvule. See ongi meie eesmärk.

Maailma parim haridus igas Eestimaa nurgas

Eesti haridussüsteemil on vaid üks eesmärk – et meie koolidest astuksid ellu maailma kõige konkurentsivõimelisemad noored. Haridus peab andma teadmised ja oskused, mida iseendaga hästi hakkama saav inimene vajab. Selleks tuleb haridussüsteem tihedamalt siduda tööturuga.

Kuulame tööandjaid, et nende vajadused ja ootused jõuaksid haridussüsteemi, siis on kooskõlas nõudmine ja pakkumine ning rohkem inimesi saab tegeleda sellega, mida nad päriselt oskavad ja tahavad. Nii sünnivad paremad töökohad ja rahulolevam rahvas. Maailma parim haridus peab olema kättesaadav igas Eestimaa nurgas, kaasaegses digiriigis on see võimalik!

Kultuuri ja keskkonda väärtustavad jõukad rahvad

Kui Eesti majandus kasvab, saavad inimesed jõukaks ning üldine heaolu kasvab. See jõukus aga annab inimestele võimaluse elada väärikat elu. Väärika elu juurde kuulub lahutamatult ümbritseva kultuuri ja keskkonna säilitamine, kodu ja lähedaste hoidmine, oma elustandardi tõstmine ja päeva lõpuks lihtsalt õnnelik olemine.

Sellise Eesti nimel teevad Parempoolsed tööd, praegu ja tulevikus. Üheksa kuud tagasi ei uskunud paljud, et loome oma erakonna, aga me tegime seda. Veel mõned nädalad tagasi oli kõhklejaid, kas vaid loetud kuud tagasi loodud erakond läheb tõesti valimistele. Siin me nüüd oleme, Eesti noorim erakond, mis läheb valimistele tugeva ja teotahtelise täisnimekirjaga.