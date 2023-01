Parempoolsed tutvustasid põhisõnumeid ja kandidaate

Parempoolsed alustasid ametliku kampaaniaga laupäeval, 21. jaanuaril kell 13 Tallinnas Nordic Hotel Forumis, kus tutvustasid avalikkusele Parempoolsete valimisloosungit, põhisõnumeid ja kandidaate.

Erakond Parempoolsed on 2022. aastal asutatud Eesti erakond. Erakonna asutamisel 18. augustil valiti partei esimeheks Lavly Perling.

Perling ütles valimiskampaania avaüritusel peetud kõnes, et erakonnad jagavad üksteise võidu valimatult lubadusi, toetusi, tasuta asju ja teenuseid. Parempoolsete hinnangul ei tohiks riik teha otsuseid inimeste eest ning mida vähem inimesi on toetustest sõltuvad, seda tugevam on rahvas.

"Tänased parlamendierakonnad ostavad valijate hääli laenurahaga. Eelarve on tasakaalust väljas, laenu võetakse püsikulude katteks, vajaminevaid otsuseid ei julgeta teha. Küll aga lubatakse kõigile ja palju. See tee röövib meilt rahandusliku iseseisvuse," ütles Perling.

Perlingu sõnul on julgeoleku kindlustamiseks oluline tugev majandus ning vaesus on julgeolekurisk.

"Parempoolsetel on lahendused – hoiame oma maailma kõige konkurentsivõimelisemat maksusüsteemi, kehtestame ettevõtlusrahu, piirame mõtlematut õigusloomet, piirame avaliku sektori paisumist. Hoiame Eesti avatuna ja soodustame nii investeeringute kui ka innovatsiooni siia jõudmist," ütles Perling.

Kõnes rõhutas Perling ka tugeva haridussüsteemi olulisust ning selle parandamiseks soovivad Parempoolsed siduda haridussüsteemi tihedamalt tööturuga. "Kuulame tööandjaid, et nende vajadused ja ootused jõuaksid haridussüsteemi, siis on kooskõlas nõudmine ja pakkumine ning rohkem inimesi saab tegeleda sellega, mida nad päriselt oskavad ja tahavad."