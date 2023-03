E-hääled viisid Reformierakonna kindlalt juhtima

E-häälte lisandumisel juhtis Reformierakond 38 mandaadiga, jätkuvalt laekuvate paberhäälte tulemusel langes tulemus siiski ühe mandaadi võrra ning ühe mandaadi sai juurde Keskerakond.

Reformierakonnal oli kell 00.07 seisuga 31,6 protsenti häältest ehk 37 mandaati. Seda on kolme võrra enam kui eelmises riigikogu koosseisus.

"Tundub, et valijad on rääkinud. Kui ma seda ekraani nägin õigesti, siis meil läks päris hästi," ütles Reformierakonna juht Kaja Kallas oma võidukõnes.

"Ma tahan tänada kõiki valijaid. Ma tänan selle usalduse eest, ma tänan selle eest, et me oleme saanud valitsust vedada juba nüüd kaks aastat ja ma tõepoolest tänan nende antud häälte eest. Me oleme väga tänulikud selle eest, et te olete meie tööd niimoodi hinnanud. Kõik meie kandidaadid, kes on teinud suurepärast tööd, kes on tõesti toonud koju kõik need hääled... See on meeskonnatöö, keegi ei tee seda üksinda," lausus Kallas.

Eesti Konservatiivsel Rahvaerakonnal (EKRE) on senise tulemuse järgi 16 protsenti häältest, mis tähendab riigikogus 17 mandaati ehk kaks mandaati vähem kui eelmises koosseisus.

Erakonna juht Martin Helme seadis kahtluse alla e-hääletamise tulemuse ning seni edastatud hääletustulemuse järgi erakond tema sõnul kindlalt opositsiooni. "Selle koosseisu pealt ma ei näe teist varianti," ütles Helme.

Kolmandal kohal on Keskerakond, mille hääled moodustavad 14,7 protsenti. See tähendab 16 mandaati ehk 10 mandaati vähem kui viimases koosseisus.

Esimest korda riigikokku pääsev Eesti 200 sai häältest 13,5 protsenti ehk 14 mandaati.

Sotsiaaldemokraatlik Erakond läks e-häälte laekumise järel Isamaast ette. SDE-l on 9,4 protsenti häältest, millega saaksid nad riigikogust üheksa mandaati. See on üks vähem kui eelmises koosseisus.

Isamaa sai esialgsete tulemuste järgi häältest 8,3 protsenti ehk kaheksa mandaati, mida on nelja võrra vähem kui 2019. aasta parlamendivalimistel.

Künnise alla jäävad Parempoolsed 2,3-protsendilise häältesaagiga, Eestimaa Ühendatud Vasakpartei 2,3 protsendiga ning rohelised ühe protsendiga.

405 valimisjaoskonnast on hääletamistulemused edastanud 402 jaoskonda.

Kokku hääletas 615 009 valijat, neist 301 495 pabersedeliga ja 313 514 e-häälega.

Kallas: arutame homme erakonna juhatuses kõiki võimalikke variante

"Valijate ootus selle pildi pealt on kindlasti see, et valitsuse juhtrolli saab võtta Reformierakond, seda võib öelda täitsa kindlalt. Kõik muu peame omavahel läbi arutama. Oleme juba enne seda teinud, mis on see tunnetus, mida meie kandidaadid on valijatega kohtumisest saanud, mis on valijate ootus. Teeme homme juhatuse, arutame kõiki võimalikke variante," ütles Kallas ETV saates "Valimiste õhtu".

"Me oleme juba suhelnud enne valimisi kõikide erakondadega ja kompinud ühisosasid. Nüüd selle matemaatika pealt peaksime kõigepealt ise rääkima omavahel läbi ja siis minema edasi. Aga suhtleme kindlasti kõigiga täna öösel, see on kindel," ütles Kallas.

Vikerraadio eetris ütles Kallas, et positiivseid ja negatiivseid külgi on nii kahe kui ka kolme erakonnaga koalitsiooni moodustamisel.

Tulenevalt Reformierakonna suurest tulemusest peaks ministrikohad Kallase hinnangul jagunema edaspidi proportsionaalselt, mitte võrdselt nagu viimaste valitsuste puhul.

Võimalikud koalitsioonid

Praeguste tulemuste järgi on raske näha valitsust, mida ei moodustaks Reformierakond.

Reformierakond saab moodustada 53-kohalise koalitsiooni Keskerakonnaga või 60-kohalise nii-öelda liberaalse liidu Eesti 200 ja sotsiaaldemokraatidega.

On ka võimalus, et jätkab praegune valitsuskoalitsioon ehk Reformierakond, SDE ja Isamaa, mis saaks 54 kohta, kui mandaatide jaotus ei muutu.