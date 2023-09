Suuremad pangad kergitasid taas aastaste hoiuste intresse

Swedbank muutis tähtajaliste hoiuste intresse neljapäeval, sealjuures aastase hoiuse intressimäära kergitas pank 4,5 protsendile. Uued intressid kehtivad neljapäevast kuni 25. oktoobrini sõlmitud lepingutele.

"Kas ja kui palju veel hoiuste intressimäärad tõusevad, oleneb rahapoliitikast, mis omakorda sõltub, kui kiiresti inflatsioon alla tuleb ning kuidas ettevõtted ja elanikud praeguse inflatsiooni ja majandusliku olukorraga toime tulevad. Oleneb kuidas Euribor keskpanga baasintressimäärade juures käitub ning kindlasti jälgime arenguid ka hoiuste turul," ütles Swedbanki eraisikute panganduse juht Tarmo Ulla.

"Kui Euroopa Keskpank intressimäärade tõstmise peatab, siis see pidurdab kindlasti ka hoiuste intresside kasvu ning juba praeguste baasmäärade tasemete juures võiks prognoosida, et pikemas perspektiivis toetavad need tasemed inflatsiooni sihteesmärgi juurde naasmist," lisas Ulla.

"SEB-s on aastase tähtajalise hoiuse intress kõrgem kui Euribor. Tõstsime neljapäevast tähtajalise hoiuse intressimäära kuni 4,5 protsendini aastas ning kogumishoiuse intress on endiselt 1,8 protsendini aastas," ütles SEB eraklientide segmendijuht Evelin Koplimäe.

Äriklientidele kehtivad SEB-s samad tähtajalise hoiuse ja kogumishoiuse intressimäärad mis eraklientidele ning lepingu sõlmimiseks pole ajalist piirangut.

See, kas tähtajalise hoiuse intressid lähiajal veel muutuvad, sõltub Koplimäe sõnul intressikeskkonnast ja turuolukorrast.

"Jälgime seda ning oleme valmis intressimäärasid ka korrigeerima. Tasub siiski lisada, et Eesti pankade tähtajalistele hoiustele makstavad intressimäärad on euroala kõrgemate hulgas. Finantsturgudel üldiselt oodatakse, et 2024. aasta keskpaigas hakkab Euroopa Keskpank intressimäärasid taas langetama ning kui see juhtub, võib see hakata mõjutama ka pakutavate hoiuse intressimäärade taset, mis võivad hakata ka langema," sõnas Koplimäe.

SEB hakkab intressi maksma arvelduskontole

"Praeguse seisuga on eraisikute käes olevast rahast hoiustel umbes 30 protsenti säästudest, samas kui ligi 70 protsenti rahast asub endiselt tavalistel arvelduskontodel. Seega võtmeküsimus on pigem, kas eraklientidele makstakse arvelduskontol oleva raha eest intressi või mitte. SEB hakkab eraklientide arvelduskontol olevate säästude jäägile alates 1. detsembrist maksma 0,4 protsenti intressi aastas kuni 5000 euro suurusele kontojäägile, seda ületavale summale maksame intressi 0,01 protsenti," lisas Koplimäe.

LHV-l on sel nädalal eripakkumine kaheaastasele hoiusele intressiga viis protsenti aastas. "Kuna see on olnud hoiustajatele atraktiivne võimalus, on üheaastase hoiuse intress hetkel 4,25 protsenti. Jälgime turul toimuvat igapäevaselt ja vajadusel muudame hoiuseintresse jooksvalt," ütles panga pressiesindaja Priit Rum.

Coop pakub 4,5-protsendilist intressi aastas kolmapäevast kuni 6. oktoobrini sõlmitud 12 kuni 17-kuulisele hoiusele. Lisaks kehtivad eripakkumised kolme-, kuue- ja üheksakuulisele hoiusele. Pakkumine kehtib nii erakliendile kui ka ärikliendile.

Coop Pank maksab jätkuvalt eraisikute ja äriklientide arvelduskontole intressi: Rändrahnu arvelduspaketis maksab Coop eraisikutele arvelduskonto jäägilt aastas ühe protsendi intressi. Intressi arvestus käib päevajäägi alusel ja intressi väljamaksed toimuvad kliendi kontole kord kuus.

Coop Panga finantsjuhi Paavo Truu sõnul on hoiuseintressid hetkel viimase kümne aasta kõrgeimal tasemel ja pakuvad riskivaba alternatiivi nii aktsiatele kui ka võlakirjadele. "Intresside edasist liikumist on raske prognoosida, kuna see sõltub rahvusvahelistest finantsturgudest, kuid domineerib arvamus, et pigem on intressid oma tippu saavutamas või juba saavutanud ning täna hoiuse avamine on põhjendatud otsus," märkis Truu.

Luminor pank pakub reede seisuga eraklientidele aastast hoiustamist neljaprotsendilise intressimääraga.