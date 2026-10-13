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Tudengite huvi õppelaenu võtta kasvas sel sügisel järsult

Eesti
Plakatid septembris Tartus toimunud meeleavaldusel, kus tudengid nõudsid oma toimetuleku parandamist.
Plakatid septembris Tartus toimunud meeleavaldusel, kus tudengid nõudsid oma toimetuleku parandamist. Autor/allikas: Airika Harrik/ERR
Eesti

Üliõpilaste huvi õppelaenu võtta kasvas kahes neid laene väljastavas pangas – LHV-s ja Swedbankis – sel sügisel järsult.

"Huvi õppelaenu vastu on tänavu märkimisväärselt kasvanud. Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga on õppelaenutaotluste arv ja taotletud laenude kogusumma sisuliselt kahekordistunud," ütles Swedbanki väikefinantseerimise valdkonnajuht Eneli Nairis teisipäeval ERR-ile.

"Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga on väljastatud õppelaenude maht kolmekordistunud ning taotluste arv kasvanud 90 protsenti," teatas ka LHV eraisikute finantseerimise juht Catlin Vatsel.

Nairise hinnangul on huvi kasvu taga tõenäoliselt tänavu sügisel soodsamaks muutunud õppelaenutingimused, kus enam ei ole õppelaenu võtmiseks vaja käendajat ega kinnisvara tagatist, langenud on laenu intressimäär ning pikenenud tagasimakse periood.

"Need muudatused muudavad õppelaenu võtmise tudengitele senisest lihtsamaks ja paindlikumaks," tõdes ta.

"Näeme väga selgelt, et õppelaenu tingimuste muutmine on avaldanud mõju. Nii suurt hüpet ei ole õppelaenude nõudluses varasematel aastatel olnud," ütles ka Vatsel LHV pangast.

Ehkki õppelaenu maksimaalne lubatud summa kasvas juba eelmisel sügisel 6000 euroni, kõik taotlejad seda siiski välja ei võta ning nii oli Swedbankis keskmine väljastatud õppelaenu laenusumma tänavu 5155 eurot ja LHV-s ligikaudu 5400 eurot.

Taotlejate hulgas rohkem välismaal õppijaid

Mõlema panga esindajate sõnul on sellesügiseste taotlejate hulgas märgatavalt kasvanud välismaal õppivate Eesti tudengite arv.

Vatsel tõi välja ka selle, et õppelaenu küsijate hulgas on umbes viiendik vanemad kui 35-aastased.

"Õppimine ei ole enam ammu ainult kahekümnendates inimeste pärusmaa. See, et viiendik meie õppelaenuvõtjatest on üle 35-aastased, näitab päris hästi, kui tavaliseks on muutunud õppimine ka hilisemas eas," märkis LHV eraisikute finantseerimise juht.

Swedbanki esindaja sõnul ei ole õppelaenu taotlejate vanuseline jaotus viimase paari aasta jooksul märkimisväärselt muutunud. Ligikaudu pooled taotlejatest on kuni 25-aastased ja teine pool vanemad.

Vatseli esitatud andmete kohaselt sai LHV-lt negatiivse otsuse 12 protsenti õppelaenu taotlejatest. Peamised keeldumise põhjused on seotud õppelaenu tingimustele mittevastamise või taotleja krediidiajalooga. Näiteks ei saa õppelaenu väljastada akadeemilisel puhkusel olevale õppurile ega juhul, kui õppur on samal haridustasemel õppelaenu juba maksimaalses ulatuses ära kasutanud. Samuti ei kvalifitseeru õppelaenu saamiseks kõik õppetasemed ning takistuseks võivad olla varasemad maksehäired või võlgnevused.

SEB, Coop Pank, Luminor ja Bigbank õppelaenu ei väljasta.

Toimetaja: Mait Ots

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