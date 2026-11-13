Pangad: ruumi intressitõusuks on ilmselt veel

Kerkinud euribor on juba jõudnud laenuintressidesse ning vähehaaval ka tähtajalistele hoiustele makstavatesse intressidesse. Koos intressidega on kasvanud ka hoiuste maht. Pankurid usuvad, et ruumi intressitõusuks võib olla veel.

Tähtajaliste hoiuste intressid on sel aastal tõusnud juba korduvalt.

"Esimene väikene tõus oli juunis, aga selgemat tõusu oli näha oktoobri alguses pankade veebilehtedel ja kui novembri alguse seisuga vaadata, siis mõned väiksed pangad on veelgi tõstnud tähtajaliste hoiuste intressimäärasid," sõnas Eesti Panga ökonomist Gaili Grüning.

"Oleme sel aastal tõstnud hoiuseintresse neljal korral. Viimane tõste oli kaks nädalat tagasi, kus tõstsime rahakoguja intressi 1,75 protsendi pealt kahele protsendile," sõnas Swedbanki eraisikute panganduse juht Tarmo Ulla.

12-kuuste tähtajaliste hoiuste intressid suuremates pankades algavad praegu 2,45 protsendist LHV-s. Swedbank, SEB ja Coop pank pakuvad intressiks 2,5 protsenti. Novembris lubavad kampaaniana 3,5 protsendist intressi Bigbank ja Luminor. Viimase juhtkonna hinnangul on kampaania palju kliente juurde toonud.

"See on väga suurt huvi klientidele pakkunud ja meil on hoiused suurenenud. Me tavaliselt igal aastal novembris tuleme välja selliste atraktiivsemate pakkumistega," ütles Luminori juhatuse liige Tanel Rebane.

Hoiuseintresside kasvuks on ruumi ilmselt veel ja ka kampaania väliselt.

"Intresside tõusu osas olen ma mõõdukalt optimistlik. Eks intressitõusu suures pildis määrab tarbija käitumine, mida teeb konkurents ja oluline komponent on ka keskpanga otsustel," lausus Ulla.

"Intressid võivad praeguselt tasemelt veel tõusta, aga mitte eelkõige sellepärast, et Euroopa Keskpank teeks suuri muudatusi, vaid seepärast, et turg jõuab oma intressimääradega järgi, pangad näevad, kuidas teised tegutsevad ja siis korrigeerivad oma määrasid vastavalt," sõnas Rebane.

Koos intressidega on kasvanud ka hoiuste maht.

"Näeme eriti septembris, et kui võrreldes ülejäänud aastaga, siis majapidamiste tähtajaliste hoiuste kasv on olnud umbes 450 miljonit. Septembris oli 550 miljonit ehk 100 miljonit rohkem. Oktoobri numbrid pole veel koos, aga ilmselt on see number ligilähedane," ütles Grüning.

Majapidamiste hoiuste maht on liginemas 15 miljardile eurole, millest umbes kolmandik on tähtajalistel hoiustel. Suurem osa rahast seisab jätkuvalt nõudmiseni hoiustel, kus intress on endiselt pea olematu.