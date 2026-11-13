X!

Pangad: ruumi intressitõusuks on ilmselt veel

Majandus
Foto: Ken Mürk/ERR
Majandus

Kerkinud euribor on juba jõudnud laenuintressidesse ning vähehaaval ka tähtajalistele hoiustele makstavatesse intressidesse. Koos intressidega on kasvanud ka hoiuste maht. Pankurid usuvad, et ruumi intressitõusuks võib olla veel.

Tähtajaliste hoiuste intressid on sel aastal tõusnud juba korduvalt.

"Esimene väikene tõus oli juunis, aga selgemat tõusu oli näha oktoobri alguses pankade veebilehtedel ja kui novembri alguse seisuga vaadata, siis mõned väiksed pangad on veelgi tõstnud tähtajaliste hoiuste intressimäärasid," sõnas Eesti Panga ökonomist Gaili Grüning.

"Oleme sel aastal tõstnud hoiuseintresse neljal korral. Viimane tõste oli kaks nädalat tagasi, kus tõstsime rahakoguja intressi 1,75 protsendi pealt kahele protsendile," sõnas Swedbanki eraisikute panganduse juht Tarmo Ulla.

12-kuuste tähtajaliste hoiuste intressid suuremates pankades algavad praegu 2,45 protsendist LHV-s. Swedbank, SEB ja Coop pank pakuvad intressiks 2,5 protsenti. Novembris lubavad kampaaniana 3,5 protsendist intressi Bigbank ja Luminor. Viimase juhtkonna hinnangul on kampaania palju kliente juurde toonud.

"See on väga suurt huvi klientidele pakkunud ja meil on hoiused suurenenud. Me tavaliselt igal aastal novembris tuleme välja selliste atraktiivsemate pakkumistega," ütles Luminori juhatuse liige Tanel Rebane.

Hoiuseintresside kasvuks on ruumi ilmselt veel ja ka kampaania väliselt.

"Intresside tõusu osas olen ma mõõdukalt optimistlik. Eks intressitõusu suures pildis määrab tarbija käitumine, mida teeb konkurents ja oluline komponent on ka keskpanga otsustel," lausus Ulla.

"Intressid võivad praeguselt tasemelt veel tõusta, aga mitte eelkõige sellepärast, et Euroopa Keskpank teeks suuri muudatusi, vaid seepärast, et turg jõuab oma intressimääradega järgi, pangad näevad, kuidas teised tegutsevad ja siis korrigeerivad oma määrasid vastavalt," sõnas Rebane.

Koos intressidega on kasvanud ka hoiuste maht.

"Näeme eriti septembris, et kui võrreldes ülejäänud aastaga, siis majapidamiste tähtajaliste hoiuste kasv on olnud umbes 450 miljonit. Septembris oli 550 miljonit ehk 100 miljonit rohkem. Oktoobri numbrid pole veel koos, aga ilmselt on see number ligilähedane," ütles Grüning.

Majapidamiste hoiuste maht on liginemas 15 miljardile eurole, millest umbes kolmandik on tähtajalistel hoiustel. Suurem osa rahast seisab jätkuvalt nõudmiseni hoiustel, kus intress on endiselt pea olematu.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Samal teemal

uus hooaeg

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

19:24

Aktuaalne kaamera kell 18:30

19:17

Kuldkepp tuli harrastajate cyclo-crossis neljandat korda Euroopa meistriks

19:08

Orpo: E5 riigid ja EL-i institutsioonid esindavad Euroopat rahukõnelustel

19:01

Galerii: Jaanus Samma avas näituse "Idiootide klubi"

18:57

Galerii: Nukuteatrimuuseumis avati näitus Hunt Kriimsilmast

18:52

E-kunstisalong: kogemus kunstivaldkonnas annab kindluse, et tegu on Mudisti originaalidega

18:48

Ukraina tabas sõja ühe suurima droonirünnakuga Venemaa olulisi naftakäitisi Uuendatud

18:48

Järgmisel aastal toimub maanteerattasõidu EM Taanis

18:40

Microsofti teenuste tõrge häiris täna paljude Eesti asutuste ja ettevõtete tööd

18:40

Avati Saatse saapa ümbersõidutee

ringhääling 100

otse uudistemajast

taustajutud

Loetumad uudised

12:49

Bild: Venemaa nõudmised puudutavad otse ka Balti riike ja Soomet

12.11

Eesti esindaja NATO-s Kristjan Prikk: Euroopas on toimunud mentaalne muutus

17:17

Microsofti teenuste katkestus häirib Outlooki ja Teamsi kasutamist üle maailma Uuendatud

18:48

Ukraina tabas sõja ühe suurima droonirünnakuga Venemaa olulisi naftakäitisi Uuendatud

12.11

Mercedes peatab kõik investeeringud Saksa tehastesse

12.11

Kolm suurriiki tahavad Venemaaga Euroopa nimel ise rääkida

12.11

Riigikogu kantselei uue juhi kandidaadi nime väljaütlemine tekitas tüli

06:49

Nutri-Score'i toidumärgistuse vastu võitlev toiduliit võttis appi Soraineni

13:00

Kushneri sõnul nõustusid Moskva ja Kiiev Euroopa osalemisega läbirääkimistel Uuendatud

12.11

Florida rannikul saadeti merepõhja legendaarne ookeanilaev

ilmateade

SPORT

19:17

Kuldkepp tuli harrastajate cyclo-crossis neljandat korda Euroopa meistriks

18:48

Järgmisel aastal toimub maanteerattasõidu EM Taanis

18:17

Kaks Eesti paari võitlevad koha eest kurlingu segapaaride MM-il

17:51

Naiste saalijalgpallikoondis koguneb esimeseks treeninglaagriks

loe: kultuur

19:01

Galerii: Jaanus Samma avas näituse "Idiootide klubi"

18:57

Galerii: Nukuteatrimuuseumis avati näitus Hunt Kriimsilmast

18:52

E-kunstisalong: kogemus kunstivaldkonnas annab kindluse, et tegu on Mudisti originaalidega

16:50

Režissöör Pavel Talankin: inimesed tuleb propaganda juurest ükshaaval minema juhtida

loe: eeter

16:00

Galerii: "Suur muusikamäng" paneb külalised tantsima

15:05

Mikk Saar: kaua aega kartsin üksinda kitarriga laval esineda

12:34

Võimatu teatrinuku leiutaja: mind inspireeris segadus koolilaual

11:54

Anna Levin: aitame väsinud vanemal lapsemeelsemaks jääda

Raadiouudised

18:40

Päevakaja (13.11.2026 18:00:00)

18:35

Dublinis püüavad Euroopa Liidu riigijuhid otsutada, kes räägiks Euroopa nimel Venemaaga

18:10

Rakveres esietendub 20. sajandi ajalugu kokkuvõttev "Europeana"

17:50

Riigikogus läbis esimese lugemise eelnõu riigikaitsekohtu loomiseks

17:30

Põllumehed soovivad täiendavat välismaist tööjõudu

15:25

Raadiouudised (13.11.2026 15:00:00)

14:40

Hiinlaste lennuliiklus läbi Eesti õhuruumi kasvas märgatavalt

14:35

Inimesed käivad järjest rohkem raamatukogus

12:30

Raadiouudised (13.11.2026 12:00:00)

11:20

Sel aastal on Eesti kodakondsuse saanud üle 200 endise Vene kodaniku

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo