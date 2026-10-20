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LHV ja Coop Pank kasvatasid kasumit

Majandus
Coop panga hoone Tallinna kesklinnas.
Coop panga hoone Tallinna kesklinnas. Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Majandus

LHV Group teenis selle aasta kolmandas kvartalis 37,5 miljonit eurot puhaskasumit, mida on 43 protsenti rohkem kui mullu samal ajal ning 52 protsenti enam kui teises kvartalis. Coop Pank teenis kolmandas kvartalis 9,1 miljonit eurot puhaskasumit, mida on 30 protsenti rohkem kui aasta tagasi ja 10 protsenti rohkem kui eelmises kvartalis.

LHV Groupi tugevat tulemust vedasid neto intressitulud ja teenustasutulud ning suurem allahindluste vabanemine.

LHV Groupi tegevjuht Mihkel Torim ütles Äripäeva raadios tulemuste täpsustamiseks, et LHV Pank sai ühest hapuks läinud laenust vabaks "palju efektiivsemalt", kui oleks algul oodanud. Tegemist oli provisjonide vabastamisega E-Piimaga seotud laenult.

LHV jaoks on E-Piimaga seotud küsimus nüüd sisuliselt lõpetatud. Torimi sõnul võivad alles jääda tehnilised toimingud, kuid pangal ei ole enam selle laenuga seotud ebakindlust.

LHV Group on suurim kodumaine finantskontsern ja kapitali pakkuja Eestis. LHV Groupi peamised tütarettevõtted on LHV Pank, LHV Varahaldus, LHV Kindlustus ja LHV Bank Limited. Grupi ettevõtetes töötab ligi 1 200 inimest. LHV Panga teenuseid kasutab üle 517 000 kliendi, LHV hallatavatel II samba pensionifondidel on 104 000 aktiivset klienti ja LHV Kindlustusega on kaitstud 246 000 klienti. 

Coop Pank teenis kolmandas kvartalis tänavuse aasta seni suurima kvartalikasumi. Üheksa kuuga teenis Coop Pank 25,6 miljonit eurot puhaskasumit, mida on 19 protsenti rohkem kui mullu samal ajal. Panga omakapitali tootlus oli kolmandas kvartalis 14,6 protsenti.

 Coop Panga juhatuse esimehe Arko Kurtmanni sõnul näitab kolmas kvartal, et panga kasv on kasumlik. "Kasumit kasvatasid suuremad laenumahud ja portfelli hea kvaliteet, tulemusi toetas ka euribori tõus. Liigume heas tempos oma strateegilise eesmärgi poole: teenida 2030. aastaks üle 60 miljoni euro aastakasumit," ütles Kurtmann.

Hoiuste maht kasvas kvartaliga 131 miljoni euro võrra ehk 6 protsenti, ulatudes 2,32 miljardi euroni. Eraklientide hoiused kasvasid 20 miljoni, äriklientide hoiused 51 miljoni ja platvormidelt kaasatud hoiused 60 miljoni euro võrra. Aastaga on hoiuste maht kasvanud 408 miljoni euro võrra ehk 21 protsenti.

"Coop Pank on endiselt kasvupank, kuid meie tulemused ja finantseesmärgid annavad alust vaadata Coop Panga aktsiat praegusel hinnatasemel ka dividendiaktsiana. Investorile tähendab see võimalust korraga teenida nii dividenditulu kui ka saada osa panga edasisest kasvust," ütles Kurtmann.

Kvartali lõpus oli Coop Pangal 240 600 klienti. Klientide arv kasvas kvartaliga 5000 ning aastaga 19 000 võrra ehk üheksa protsenti. Aktiivselt arveldavaid kliente oli 113 900, mida on 8000 ehk kaheksa protsenti rohkem kui aasta varem. Pangal oli 30. septembri seisuga 31 500 aktsionäri.

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