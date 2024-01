Kuuba kompartei tõstab hüppeliselt autokütuse hinda

Kuuba võimud tahavad vähendada autokütuse defitsiiti. Praegu maksab riigis bensiiniliitri hind 25 peesot (0,20 dollarit). Alates veebruarist maksab aga bensiinijaamas kütuse liiter 132 peesot.

Kuuba rahandusminister Vladimir Regueiro teatas veel elektrihinna tõusust. Regueiro väitis veel, et valitsus avab 29 uut tanklat, seal saab maksta ainult USA dollarites. Kompartei tahab nii hankida juurde välisvaluutat.

"Nende meetmete eesmärk on elavdada meie majandust," seletas Regueiro

Kuuba majandus on juba pikka aega olnud valel teel. Kompartei subsideerib Kuubas paljusid kaupasid. Eelmisel kuul teatas majandusminister Alejandro Gil, et kompartei ei saa enam subsideeritud hindadega autokütust müüa. Gil seletas veel, et Kuubas olev autokütus on "maailma odavaim".

Majandusprofessor Omar Everleny Perez ütles aga, et kuigi Kuubal on bensiin globaalsete standardite järgi madalal tasemel, siis võrreldes kuubalaste sissetulekuga, on autokütuse hind ikkagi väga kallis. Perez lisas, et uus hinnapoliitika mõjutab kogu Kuuba ühiskonda.