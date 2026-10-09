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Laupäev tuleb tuuline ja hoovihmaga

ilm
Tormine ilm Tallinnas
Tormine ilm Tallinnas Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
ilm

Laupäeval laieneb Lõuna-Rootsist madalrõhkkonna serv üle Läänemere. Ennelõunal on vihmahooge vaid üksikuid, aga puhub tugev edela- ja läänetuul. Pärastlõunal jõuab tihedam sajuala saartele ja laieneb edasi mandrile. Tuul sisealadel nõrgeneb, Liivi lahe ümbruses aga taas tugevneb.

Öö vastu laupäeva tuleb pilves selgimistega ja mitmel pool sajab vihma. Mandril puhub valdavalt edela- ja läänetuul 3 kuni 9, puhanguti 14 meetrit sekundis, saartel ja rannikul loode- ja läänetuul 8 14, puhanguti kuni 22 meetrit sekundis. Õhusoe jääb vahemikku 4 kuni 12 kraadi.

Hommik on pilves selgimistega ja kohati sajab hoovihma. Puhub edela- ja lääne-, Lääne-Eestis ka loodetuul 5 kuni 11, puhanguti kuni 17 meetrit sekundis. Sooja on 7 kuni 12 kraadi.

Laupäeva ennelõunal sajab kohati vihma, pärastlõunal jõuab aga uus tihe sadu saartele ja liigub õhtuks edasi mandrile. Tuul puhub sisemaal edelast ja läänest, saartel ja rannikul loodest 5 kuni 12, puhanguti kuni 16 meetrit sekundis. Õhtu poole mandril tuul nõrgeneb, Liivi lahe ümbruses aga taas tugevneb, puhudes kuni 12, iiliti 17 meetrit sekundis. Sooja on 8 kuni 14 kraadi.

Pühapäeval sajab vihma hooti, saartel võib olla ka äikest ning tuul puhub rannikul kuni 15 meetrit sekundis. Öösel on sooja 3 kuni 12, päeval 11 kuni 15 kraadi.

Ka uue nädala esimestel päevadel ei pääse me hoovihmadest, tuul tõmbub küll pisut tagasi, aga paiguti ulatuvad puhangud siiski 15 meetrini sekundis. Ööd jahenevad ning öised miinimumid langevad paiguti ühe kuni null kraadini

Toimetaja: Marko Tooming

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