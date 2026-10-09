X!

Trump tegi Venemaaga kokkuleppe diisli maailmaturule toomiseks

Majandus
USA president Donald Trump.
USA president Donald Trump. Autor/allikas: SCANPIX/picture alliance
Majandus

USA president Donald Trump ütles reedel, et Venemaa on nõustunud kohe tooma maailmaturule 300 000 diislikütust ning pikema aja jooksul veel mitu miljonit tonni.

Trump teatas oma sotsiaalmeediakontol, et ta pidas enda sõnul eriti edukaid läbirääkimisi Venemaa juhi Vladimir Putiniga ning viimane nõustus viivitamatult tooma USA ja maailmaturule 300 000 tonni diiselkütust.

Trump lisas, et sellele järgneb lühikese aja jooksul, sõltuvalt rafineerimistehaste tööst, Venemaalt veel kolm miljonit tonni diislikütust, millele lisandub novembris 500 000 tonni ja veel miljon tonni peale seda.

Trumpi sõnul peaks see tooma alla kütusehindu maailmaturul.

USA väljastas Venemaa diisli tarnimiseks maailmaturule ajutise loa, mis kestab järgmise aasta 7. aprillini.

Putini erisaadik Kirill Dmitrijev kiitis oma postituses koostööd USA ja Venemaa vahel ning lisas, et nende kahe riigi koostöö diisli ja energia alal toob kasu kogu maailmale.

Toimetaja: Marko Tooming

Allikas: Reuters

Samal teemal

uus telemäng

ROKKMUUSIKAL

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

23:40

Heina klubi tegi võrratu tagasituleku ja napsas Dortmundi Borussialt punkti

23:13

Eesti sai Tšehhi U-23 koondise vastu revanši

22:47

Otepää MM-i võtmeküsimuseks saab lumi

22:38

Saaremaal haaras liidriohjad Volver Uuendatud

22:37

Tartu Ülikool sai kodus Läti klubilt kindlalt lüüa Uuendatud

22:36

ETV spordisaade, 9. oktoober

22:29

Trump tegi Venemaaga kokkuleppe diisli maailmaturule toomiseks

21:38

Tsahkna: meie poolt on surve olnud peal, et Silmet vabaneks Vene toormest

21:32

Eesti Pank tugevdab Kentmanni tänava ääres oma maja kaitset

21:29

Laupäev tuleb tuuline ja hoovihmaga

ringhääling 100

uus saatesari

otse uudistemajast

tule tööle!

taustajutud

Loetumad uudised

06:32

Pentagon teeb surma mõistetud tulistaja hukkamisest otseülekande

19:50

Ukraina laiendab droonirünnakuid Yandexi andmekeskustele Uuendatud

06:56

Kremli teatel osales Schröder Putini sünnipäevapeol

14:48

Rahvusooper Estonia solistid nõuavad peadirektor Ott Maateni ametist lahkumist Uuendatud

13:01

NYT: Ukraina rünnakud purustasid Venemaal illusiooni tavalisest tööelust

13:44

Hoiatused mobiilsete liikluskaamerate ees vähendasid trahvide arvu 90 protsenti

11:31

Eestis on tuhandeid koduseid hooldajaid, riik toetab neid keskmiselt 61 euroga

15:41

Anthropic keelas kasutajatel oma juturoboti kiusamise

14:36

Merz: Schröderi osalemine Putini sünnipäeval oli amoraalne

09:57

WSJ: nurka surutud Iraan üritab kaalukaussi enda kasuks kallutada

ilmateade

SPORT

23:40

Heina klubi tegi võrratu tagasituleku ja napsas Dortmundi Borussialt punkti

23:13

Eesti sai Tšehhi U-23 koondise vastu revanši

22:47

Otepää MM-i võtmeküsimuseks saab lumi

22:38

Saaremaal haaras liidriohjad Volver Uuendatud

loe: kultuur

20:40

Galerii: Kadrioru kunstimuuseum avab Ovidiuse "Metamorfooside" maailma Euroopa kultuuris

20:33

Ain Agan kitarrifestivalist: publikut tuleb juurde, huvi on suurem

18:08

Heldur Harry Põlda: me ei nõudnud oma kirjas Estonia direktori eemaldamist töölt

17:42

Galerii: Kiek in de Kökis avati fotonäitus Soome punk-kultuurist

loe: eeter

13:49

Psühholoog: hommikune skrollimine röövib võimaluse värske peaga mõelda

11:37

Liisbeth Kirss: grillzide kandmisel tuleb ilu nimel mugavusest loobuda

10:34

Suure muusikamängu juht Birgit Sarrap: tuleb ette ka ootamatuid olukordi

10:01

Ivo Linna: "Mnemoturniiri" suurim võlu peitub omavahelistes naljades

Raadiouudised

18:45

Rahvusooper Estonia ooperisolistid on kaotanud usalduse peadirektor Ott Maateni vastu

18:40

Tele2 nimel levib uus petuskeem

18:35

Päevakaja (09.10.2026 18:00:00)

17:10

Transpordi Varahalduse lõpetamine toob riigieelarvesse 25 miljonit

17:00

Tootjad tervitavad alkoholiregistri kaotamist

16:55

Eile ootamatult peatatud kunstnike liidu toetusoksjon jätkub täna

16:15

Kindlustuse kehtimiseks peab omanik ka oma vara kaitsma

15:25

Raadiouudised (09.10.2026 15:00:00)

12:25

Ilm on tuuline ja vihmane

12:25

Tartu linn väljastas esimese ehitusloa Uue-Karlowa arendamiseks

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo