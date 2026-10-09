Trump tegi Venemaaga kokkuleppe diisli maailmaturule toomiseks

USA president Donald Trump ütles reedel, et Venemaa on nõustunud kohe tooma maailmaturule 300 000 diislikütust ning pikema aja jooksul veel mitu miljonit tonni.

Trump teatas oma sotsiaalmeediakontol, et ta pidas enda sõnul eriti edukaid läbirääkimisi Venemaa juhi Vladimir Putiniga ning viimane nõustus viivitamatult tooma USA ja maailmaturule 300 000 tonni diiselkütust.

Trump lisas, et sellele järgneb lühikese aja jooksul, sõltuvalt rafineerimistehaste tööst, Venemaalt veel kolm miljonit tonni diislikütust, millele lisandub novembris 500 000 tonni ja veel miljon tonni peale seda.

Trumpi sõnul peaks see tooma alla kütusehindu maailmaturul.

USA väljastas Venemaa diisli tarnimiseks maailmaturule ajutise loa, mis kestab järgmise aasta 7. aprillini.

Putini erisaadik Kirill Dmitrijev kiitis oma postituses koostööd USA ja Venemaa vahel ning lisas, et nende kahe riigi koostöö diisli ja energia alal toob kasu kogu maailmale.