Narva linnapea Jaan Toots lasi lahti sotsiaaltöökeskuse juhataja

Narva linnapea Jaan Toots lõpetas töölepingu Narva sotsiaaltöökeskuse juhi Tatjana Stolfatiga, kellele heidetakse ette küsitavat ümberkäimist asutuse finantside ja muu varaga. Stolfat oli ühtlasi eelmise Narva linnavolikogu esimees ja kuulub praegu volikogus opositsioonilisse fraktsiooni Narva 2.0 ehk Mihhail Stalnuhhini valimisliitu.

Narva linnakantslei märkis saadetud pressiteates, et Narva sotsiaalabiamet kontrollis oma hallatava asutuse Narva sotsiaaltöökeskuse tegevuse seaduslikkust. Kontroll hõlmas muu hulgas asutusele eraldatud rahaliste vahendite ja muu vara sihipärast ning otstarbekat kasutamist.

"Otsus lõpetada töösuhe Narva sotsiaaltöökeskuse juhiga ei olnud poliitiliselt motiveeritud, vaid põhines konkreetsetel probleemidel, mis ilmnesid mitu nädalat kestnud kontrolli käigus. Kontroll tuvastas tõsiseid ja süsteemseid rikkumisi, sealhulgas seoses ametiautode kasutamise ja töösuhete vormistamisega. Minu hinnangul annavad tuvastatud asjaolud alust rääkida ka võimalikust linnale tekitatud kahjust, kuid selle olemasolu, ulatuse ja õigusliku hinnangu peavad välja selgitama pädevad asutused," lausus Narva linnapea Jaan Toots.

Tootsi sõnul tekkisid eraldi tõsised küsimused tekkisid hooldekodu järjekorra pidamisega.

"Kui tegemist on niivõrd olulise sotsiaalteenuse osutamisega, peab linn tagama täpse, läbipaistva ja kontrollitava arvestuse ning kõigi hooldekodukohta ootavate inimeste võrdse kohtlemise. Kontrolli käigus selgus, et järjekorra andmeid ei peetud ametlikus registris, vaid sisuliselt märkmikus. Selline arvestusviis ei võimalda tagada protsessi vajalikku läbipaistvust ega kontrollitavust. Kõiki tuvastatud asjaolusid tervikuna arvesse võttes ei olnud töösuhte jätkamine asutuse juhiga võimalik," lausus Toots.

Täpsemaid üksikasju ei ole praegu võimalik avaldada, kuna kontrolli käigus tuvastatud asjaolud võivad viidata karistusseadustikus sätestatud süüteokoosseisudele. Linn esitab juhtunu kohta kuriteoteate pädevale asutusele, kes annab asjaoludele õigusliku hinnangu.

Delfiga rääkinud Stolfat lükkas kõik süüdistused tagasi.

Stolfati tööleping öeldi üles neljapäeval. Reedest täidab Narva sotsiaaltöökeskuse juhataja ülesandeid ajutiselt keskuse juhataja asetäitja Yulia Khoreva. Ta juhib asutust kuni uue juhataja ametisse nimetamiseni. Uus juht valitakse avaliku konkursiga.