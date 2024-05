Nestor: inflatsioon on Euroopas läbi, aga majanduse taastumine võtab aega

Euroopa Keskpank on valmis alustama juunis intressimäärade langetamist. SEB analüütiku Mihkel Nestori hinnangul on inflatsioon Euroopas läbi, aga majanduse taastumiseni läheb aega.

Investorid eeldavad, et Euroopa Keskpank langetab järgmisel nädalal oma põhilist hoiuseintressimäära, mis on seni püsinud rekordilise nelja protsendi juures. Eeldatav langetus oleks veerand protsendipunkti.

"SEB parim pakkumine on, et juunis seda intressi langetatakse 0,25 protsenti ja sealt edasi nii augustis kui ka septembris tuleb veel intressilangetus ja ehk ka siis novembris, mille tulemusena aasta lõpuks meil lõpuks see hoiuseintressimäär peaks olema kolm protsenti. 2025. aasta lõpuks ehk isegi kaks protsenti," rääkis SEB majandusanalüütik Mihkel Nestor.

Tema hinnangul on inflatsioon selleks korraks Euroopas läbi, kuid majanduse taastumine võtab veel aega.

"Inflatsiooniga võiks asi selleks korraks tehtud olla. Sihtturgude taastumine võtab aega. Kõige raskemini on pihta saanud võib-olla ehitusmaterjale Rootsi ja Soome tarniv, eksportiv tööstus ja et seal ehitustegevus käivituks, see võtab paratamatult aega. Seal, ma arvan küll, paranemine jääb valdavalt aastasse 2025 ja siis ka veel ilmselt päris endiste mahtudeni ei jõuta," rääkis Nestor.