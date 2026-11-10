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Pangad ennustavad Eestis majanduskasvu jätkumist

Majandus
Foto: Priit Mürk/ERR
Majandus

Eestis tegutsevad suuremad kommertspangad ennustavad oma prognoosides Eesti majandusele mõõduka kasvu jätkumist.

Swedbank prognoosib Eesti majandusele selleks ja ülejärgmiseks aastaks 2,4-protsendist kasvu, mis järgmisel aastal taandub 2,2 protsendile. Hinnad kasvavad sel aastal 3,4 protsenti, järgmisel aastal aeglustub inflatsioon kolme protsendini, prognoosib pank.

"Kui vaatame seda aastat, siis kasvu on toetanud palju eratarbimine, valitsemissektori suuremad kulutused ja investeeringud. Järgmisel aastal kasv meie hinnangul mõnevõrra aeglustub, samas natuke pealt kaheprotsendine kasv on Eesti jaoks päris korralik. Kasvu aeglustumise taga on meie hinnangul veidi kõrgem inflatsioon koos kõrgemate intressimääradega, mis võivad hakata piirama eratarbimise kasvu. Oleme allapoole korrigeerinud eratarbimise kasvu ja see mõjutab SKP-d," lausus Swedbanki peaökonomist Tõnu Mertsina.

SEB ennustab selle aasta majanduskasvuks 2,5, järgmisel aastal 2,2 ja ülejärgmisel aastal 2,7 protsenti. Inflatsiooniks ootab SEB sel ja järgmisel aastal kolm ning ülejärgmisel aastal 2,5 protsenti.

"Oleme natuke sunnitud järgmise aasta kasvuprognoosi allapoole tooma. Ennustame nüüd 2,2-protsendist kasvu, mis on samas suurusjärgus kui tänavune 2,5 protsenti. Peamine põhjus, miks optimismi veidi maha kerida, on see, mis toimub inflatsiooni ja intressimääradega – ja isegi mitte niivõrd Eestis kui Euroopas laiemalt. Eestis inflatsioon on pisut alla euroala keskmise," ütles SEB majandusanalüütik Mihkel Nestor.

Toimetaja: Marko Tooming

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