Rae vallas asuv Veneküla muudab sõja tõttu nime

"Pärast Vene agressiooni Ukraina vastu aina rohkem tekkis arusaam, et küla nimi ei ole päris see, mida me tahame, et meil oleks. Ja kuna ajalooline nimi on Koplimetsa, siis küla koosolekul otsustasimegi juba kaks aastat tagasi, et külavanemale antakse volitus taotleda küla nime muutust," ütles Alliksoo ERR-ile.

Alliksoo rääkis, et kuigi "vene" tähendus on ka paat, siis eriti nooremad külaelanikud sõna "vene" paadina ei taju. "Külarahva üksmeelne seisukoht oli, et see pigem iseloomustab meie naaberriiki," sõnas ta.

Rae valla volikogu tegi otsuse nime muutmiseks augustis, üks volikogu liige jäi erapooletuks, teised toetasid.

"Edasi läheb menetlus vastavale ministrile, kes võtab seisukoha veel kohanimede nõukogust. Ja kui seal tulevad positiivsed otsused, siis läheb küla nime vahetamiseks," lausus Alliksoo.