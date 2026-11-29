Tartu Ülikooli Kliinikum, Tartu Kiirabi, Eesti Kiirabi Liit, Eesti Anestesioloogide Selts ja Eesti Erakorralise Meditsiini Arstide Selts avaldasid Kõrgveele ühise järelehüüde.

Ago lõpetas 1979. aastal Tartu ülikooli arstiteaduskonna ning alustas tööd anestesioloogi ja intensiivraviarstina. Ta töötas Tartu Kliinilise Haigla reanimatsiooni- ja hiljem erakorralise kardioloogia osakonnas ning oli 1990. aastate alguses Tartu maksasiirdamisprogrammi juhtiv anestesioloog.

Edasises töös pühendus ta sellele, et kiire ja asjatundlik abi jõuaks patsiendini nii enne haiglat kui haigla uksel.

1990. aastatel, kui Eesti kiirabi tuli põhjalikult ümber korraldada, oli Ago selle töö eesotsas. Ta juhtis aastakümneid Eesti Kiirabi Liitu, osales kiirabi puudutavate õigusaktide loomisel ning kvaliteedinõuete väljatöötamisel.

2000. aastal loodi tema eestvedamisel Tartu Ülikooli Kliinikumis Eesti esimene erakorralise meditsiini osakond, mis sai eeskujuks teistele haiglatele. Ta aitas kujundada erakorralist meditsiini iseseisva arstliku erialana, oli Eesti Erakorralise Meditsiini Arstide Seltsi asutajaliige ja pikaaegne president, arendas koolitust ning õpetas ja innustas uusi põlvkondi meditsiinitöötajaid.

Nagu ta ise hiljem ütles, said erakorralise meditsiini ämmaemandaiks 1990. aastatel anestesioloogid – ja tema oli üks neist.

Üle kahekümne aasta oli Ago Kliinikumi anestesioloogia ja intensiivravi kliiniku direktor ning ligi kaks aastakümmet Tartu Kiirabi juhatuses, neist 14 aastat juhatuse esimehena. Ta korraldas 1995. aastast alates Tartus kiirabikonverentse ning käis ka juhina ise reanimobiilibrigaadiga väljakutsetel.

Vaikset elu Ago ei otsinud. Koroonapandeemia ajal läks ta koos kolleegidega Kliinikumist Narva haiglasse appi ning asus 2021. aastal haiglat juhtima. Ta pidas oluliseks, et tänapäevane arstiabi oleks kättesaadav igale Eesti inimesele, sõltumata elukohast. Ta seisis uue haiglahoone rajamise eest ning jätkas ka ise arstitööd. 2024. aastal naasis ta Kliinikumi, kus aitas viimase päevani tihendada Kliinikumi ja tütarhaiglate koostööd.

Kolleegidele jääb Ago meelde nõudliku juhi, innustava mõttekaaslase ja julge uuendajana. Tal oli erakordne töövõime ja ta nägi kaugele. Ta oskas teisi endaga kaasa tõmmata ega kartnud ebapopulaarseid otsuseid, kui pidas neid õigeks. Takistus oli tema jaoks ülesanne, mitte põhjus loobumiseks.

Vabal ajal lendas ta meelsasti Ridali lennuklubis purilennukiga. Ago oli uhke oma laste ja lastelaste üle ning tundis rõõmu igaühe tegemistest ja püüdlustest. Paljud neist on valinud tema jälgedes arstikutse.

Tema tööd tunnustati Eesti Punase Risti III klassi teenetemärgiga (2002), Tartumaa Kuldse Tammeoksaga (2017) ning Tartu linna aukodaniku nimetusega (2019). Tema elutöö jätkub tema õpetatud ja innustatud inimeste töös ning abis, mis jõuab iga päev patsientideni üle Eesti. Selle töö tähendust mõõdavad ka tuhanded inimelud, mida tema panus on aidanud päästa.