Esmaspäeval sajab nii vihma, lörtsi kui ka lund. Samuti on jäiteoht.

Öö vastu esmaspäeva tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega ja sajuta. Puhub lõuna- ja edelatuul 4 kuni 10, rannikul iiliti 15, saartel 7 kuni 13, iiliti kuni 20 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -1 kuni -7, rannikul kuni +2 kraadi.

Esmaspäeva hommikul on pilvisus muutlik ja ilm sajuta. Tuul puhub edelast ja lõunast 4 kuni 10, rannikul iiliti 15, saartel 7 kuni 13, iiliti 18 meetrit sekundis. Külma on 0 kuni 6, rannikul sooja kuni 4 kraadi.

Päeval pilvisus tiheneb. Keskpäeva paiku jõuab saartele nõrk vihma- ja lörtsisadu, mis edasi mandrile liigub. Mandril tuleb vihma ja lörtsi sekka juba ka lund. On jäiteoht. Puhub mõõdukas, rannikul iiliti tugev edela- ja lõunatuul ning õhutemperatuur on 0 kuni -3, Lääne-Eestis +1 kuni +5 kraadi.

Teisipäeval on taevas pilves, sajab vihma, lörtsi ja lund ning Ida-Eestis sekka ka jäävihma. Sooja on keskmiselt 3 kraadi.

Kolmapäeval tõuseb keskmine temperatuur 4 kraadi peale.

Ennelõunal sajab mitmel pool vihma, Ida-Eestis ka lörtsi, kuid pärastlõunal sajuvõimalus väheneb.

Kui neljapäeva esimene pool tuleb veel pilvine ja sajune, siis pärastlõunal ja reedel on ilm juba selgem ja sajuta. Sooja on neljapäeval keskmiselt 3 ning reedel 2 kraadi.