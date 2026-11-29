Nädala algus toob nii vihma, lörtsi kui ka lund
Esmaspäeval sajab nii vihma, lörtsi kui ka lund. Samuti on jäiteoht.
Öö vastu esmaspäeva tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega ja sajuta. Puhub lõuna- ja edelatuul 4 kuni 10, rannikul iiliti 15, saartel 7 kuni 13, iiliti kuni 20 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -1 kuni -7, rannikul kuni +2 kraadi.
Esmaspäeva hommikul on pilvisus muutlik ja ilm sajuta. Tuul puhub edelast ja lõunast 4 kuni 10, rannikul iiliti 15, saartel 7 kuni 13, iiliti 18 meetrit sekundis. Külma on 0 kuni 6, rannikul sooja kuni 4 kraadi.
Päeval pilvisus tiheneb. Keskpäeva paiku jõuab saartele nõrk vihma- ja lörtsisadu, mis edasi mandrile liigub. Mandril tuleb vihma ja lörtsi sekka juba ka lund. On jäiteoht. Puhub mõõdukas, rannikul iiliti tugev edela- ja lõunatuul ning õhutemperatuur on 0 kuni -3, Lääne-Eestis +1 kuni +5 kraadi.
Teisipäeval on taevas pilves, sajab vihma, lörtsi ja lund ning Ida-Eestis sekka ka jäävihma. Sooja on keskmiselt 3 kraadi.
Kolmapäeval tõuseb keskmine temperatuur 4 kraadi peale.
Ennelõunal sajab mitmel pool vihma, Ida-Eestis ka lörtsi, kuid pärastlõunal sajuvõimalus väheneb.
Kui neljapäeva esimene pool tuleb veel pilvine ja sajune, siis pärastlõunal ja reedel on ilm juba selgem ja sajuta. Sooja on neljapäeval keskmiselt 3 ning reedel 2 kraadi.
Toimetaja: Valner Väinmo
Allikas: "Aktuaalne kaamera"