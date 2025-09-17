Norstati reitingud: Keskerakonna toetus kerkis tagasi sõja-eelsele tasemele

Erakondade populaarsuse pingereas Isamaa järel teisel kohal oleva Keskerakonna toetus on tõusnud 20,1 protsendini. Sellest kõrgem oli erakonna toetus viimati 2022. aasta veebruari keskpaigas ehk vahetult enne Ukraina sõda, selgub Ühiskonnauuringute Instituudi ja Norstati küsitluse tulemustest.

Viimaste tulemuste põhjal toetab Isamaad 28,2 protsenti, Keskerakonda 20,1 protsenti ja Eesti Konservatiivset Rahvaerakonda 17,4 protsenti valimisõiguslikest kodanikest.

Liidrikohal oleva Isamaa toetus viimastel nädalatel märkimisväärselt muutunud ei ole. Teisel kohal oleva Keskerakonna toetus on viimase nelja nädalaga tõusnud 2,6 protsendipunkti võrra. Kolmandal kohal oleva EKRE toetus on praegu 1,1 protsendipunkti võrra madalam kui kaks nädalat tagasi.

Esikolmikule järgnevad Reformierakond (11,9 protsenti), SDE (11,6 protsenti) , Parempoolsed (6,3 protsenti) ning Eesti 200 (2,3 protsenti). Reformierakond möödus reitingutabelis viimase viie nädalaga 2,6 protsendipunkti võrra toetust kaotanud sotsiaaldemokraatlikust erakonnast.

Erakondade toetus 24. august kuni 14. september Autor/allikas: Norstat/MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut

Koalitsioonierakondi toetab kokku 14,2 ning riigikogu opositsioonierakondi 76,6 protsenti vastajatest.

Viimased koondtulemused kajastavad küsitlusperioodi 18. augustist 14. septembrini ning kokku küsitleti 4001 valimisealist Eesti kodanikku.

Kord kuus küsitakse lisaks erakondlikule eelistusele vastajatelt arvamust valitsuse ja peaministri tegevuse kohta. Viimaste tulemuste põhjal arvab 22 protsenti vastajatest, et valitsus teeb oma tööd väga hästi või pigem hästi ning 72 protsenti vastajatest, et valitsus teeb oma tööd pigem halvasti või väga halvasti. 17 protsenti vastajatest kiidab heaks, kuid 65 protsenti vastajatest ei kiida heaks seda, kuidas Kristen Michal saab oma tööga peaministrina hakkama.

Tulemuste presenteerimisel on Ühiskonnauuringute Instituut ja uuringufirma Norstat keskendunud viimase nelja nädala koondtulemusele, mis tähendab, et valimiks kujuneb vähemalt 4000 inimest, millest on erakondade suhtelise toetuse arvutamisel välja arvatud erakondliku eelistuseta valijad. Maksimaalne veamäär sõltub suurima grupi proportsiooni suurusest.

Antud küsitluses oli suurimaks grupiks Isamaa toetajad ning sellisel juhul on veamäär +/-1,7 protsenti. Teiste erakondade reitingute puhul on veamäär väiksem, näiteks Eesti 200 puhul +/-0,57 protsenti. Sellisel kujul erakondade toetusprotsentide arvutamine tasandab üksikutes küsitlustes esinevad kõikumised, mis tulevad nii suuremast statistilisest veast kui lühiajalise mõjuga sündmustest.