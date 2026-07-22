Norstati reitingud: Keskerakond kaotas toetust, EKRE tõusis kolmandaks

Inimeste erakondlike eelistuste edetabeli eesotsas püsib muutumatu toetusega Isamaa, talle järgnev Keskerakond kaotas nädalaga toetust ühe protsendipunkti võrra. Sotsidest möödus ja tõusis pingereas kolmandaks EKRE, selgub Ühiskonnauuringute Instituudi ja Norstat Eesti värskest küsitlusest.

Viimaste küsitlustulemuste põhjal toetab Isamaad 26,5 protsenti, Keskerakonda 21,5 protsenti ning Eesti Konservatiivset Rahvaerakonda (EKRE) 14,3 protsenti valimisõiguslikest kodanikest.

Kahte populaarsemat erakonda lahutab nüüd viis protsendipunkti. Reitingutabelis tõusis kolmandale kohale EKRE, kelle toetus on viimase kahe nädalaga kasvanud ühe protsendipunkti võrra.

Esikolmikule järgnevad Sotsiaaldemokraatlik Erakond (13,4 protsenti), Reformierakond (12,4 protsenti), Parempoolsed (6,6 protsenti) ja Eesti 200 (1,8 protsenti).

Koalitsioonierakondi toetab kokku 14,2 protsenti ning riigikogu opositsioonierakondi 75,7 protsenti vastajatest.

Valitsuserakondade toetus Autor/allikas: Norstat/MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut

Viimased koondtulemused kajastavad küsitlusperioodi 15. juunist kuni 20. juulini ning kokku küsitleti 4000 valimisealist Eesti kodanikku.

Tulemuste presenteerimisel on MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut ja uuringufirma Norstat keskendunud viimase nelja nädala koondtulemusele, mis tähendab, et valimiks kujuneb vähemalt 4000 inimest, millest on erakondade suhtelise toetuse arvutamisel välja arvatud erakondliku eelistuseta valijad.

Maksimaalne veamäär sõltub suurima grupi proportsiooni suurusest. Antud küsitluses oli suurimaks grupiks Isamaa toetajad ning sellisel juhul on veamäär +/-1,67 protsenti. Teiste erakondade reitingute puhul on veamäär väiksem, näiteks Eesti 200 puhul +/-0,5 protsenti

Sellisel kujul erakondade toetusprotsentide arvutamine tasandab üksikutes küsitlustes esinevad kõikumised, mis tulevad nii suuremast statistilisest veast kui lühiajalise mõjuga sündmustest.