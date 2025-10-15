Norstati uuring näitab EKRE toetuse kasvu

Viimase nädalaga on ainsa suure parteina oma toetust kasvatanud Eesti Konservatiivne Rahvaerakond (EKRE), teiste reiting on jäänud samaks või pisut langenud, selgub MTÜ Ühiskonnauuringute Instituudi ja uuringufirma Norstat Eesti AS koostöös korraldatava iganädalase küsitluse kolmapäeval avaldatud andmetest.

Viimaste tulemuste põhjal toetab Isamaad 28,3 protsenti, Keskerakonda 19,6 protsenti ja EKRET 17,8 protsenti valimisõiguslikest kodanikest.

Esikohal oleva Isamaa ja teisel kohal oleva Keskerakonna toetus nädalaga ei muutunud ning kahte erakonda lahutab 8,7 protsendipunkti. Kolmandal kohal oleva EKRE toetus tõusis nädalaga 1,1 protsendipunkti võrra ning Keskerakonnast jäädakse maha 1,8 protsendipunktiga.

Esikolmikule järgnevad Reformierakond (12 protsenti), Sotsiaaldemokraatlik Erakond (SDE) (11,2 protsenti), Parempoolsed (5,6 protsenti) ning Eesti 200 (2,5 protsenti).

Koalitsioonierakondi toetab kokku 14,5 protsenti ning riigikogu opositsioonierakondi 76,9 protsenti vastajatest.

Tulemuste presenteerimisel keskenduvad Ühiskonnauuringute Instituut ja Norstat Eesti viimase nelja nädala koondtulemusele, mis tähendab, et valimiks kujuneb vähemalt 4000 inimest, millest on erakondade suhtelise toetuse arvutamisel välja arvatud erakondliku eelistuseta valijad.

Norstat viis küsitlused läbi ajavahemikel 15.09-22.09, 01.09-28.09, 29.09-05.10 ja 06.10-12.10 ning nendele vastas kokku 4001 18-aastast ja vanemat Eesti kodanikku.

Maksimaalne veamäär sõltub suurima grupi proportsiooni suurusest. Antud küsitluses oli suurimaks grupiks Isamaa toetajad ning sellisel juhul on veamäär +/-1,73 protsenti. Teiste erakondade reitingute puhul on veamäär väiksem, näiteks Eesti 200 puhul +/-0,6 protsenti.

Valimi võimalikult esindusliku jagunemise eesmärgil teostati küsitlused kombineeritud meetodil – telefoniküsitluses ning veebiküsitluses, kus telefoniküsitlusele vastanud moodustavad valdava enamuse. Valimi andmed on tulemuste esinduslikkuse tagamiseks kaalutud vastavaks valimisõiguslike kodanike proportsionaalsele jaotusele peamiste sotsiaaldemograafiliste tunnuste alusel.