X!

Norstati uuringu kohaselt on suurima toetusega kolm konservatiivset parteid

Eesti
EKRE esimees Martin Helme, Isamaa juht Urmas Reinsalu ja Keskerakonna esimees Mihhail Kõlvart Vikerraadio
EKRE esimees Martin Helme, Isamaa juht Urmas Reinsalu ja Keskerakonna esimees Mihhail Kõlvart Vikerraadio "Reporteritunnis" Autor/allikas: Anna-Maria Kurrel/ERR
Eesti

Kolm kõige suurema toetusega erakonda on Isamaa, Keskerakond ja Eesti Konservatiivne Rahvaerakond (EKRE), selgub MTÜ Ühiskonnauuringute Instituudi ja uuringufirma Norstat Eesti AS koostöös korraldatud iganädalasest küsitlusest.

Norstati kolmapäeval avaldatud tulemuste kohaselt toetab Isamaad 28,3 protsenti, Keskerakonda 19,8 protsenti ja EKRE-t 16,7 protsenti valimisõiguslikest kodanikest.

Esikolmikule järgnevad Reformierakond 12,5 protsendiga, Sotsiaaldemokraatlik Erakond (SDE) 11,6 protsendiga, Parempoolsed 5,8 protsendiga ning Eesti 200 2,2 protsendiga.

Erakondade toetusprotsentides viimastel nädalatel suuri muutusi toimunud ei ole, tõdes Norstat oma kommentaaris. Kindla liidrina jätkab Isamaa, kelle edu teist kohta hoidva Keskerakonna ees on 8,5 protsendipunkti. Keskerakonna edu kolmandat kohta hoidva EKRE ees on 3,1 protsendipunkti. 

Reformierakonna toetus on hetkel ühe protsendipunkti võrra kõrgem kui kaks nädalat tagasi ning 1,5 protsendipunkti võrra kõrgem kui kaks kuud tagasi, kui peaministripartei toetus oli rekordmadalal tasemel. 

Koalitsioonierakondi toetab kokku 14,7 protsenti ning riigikogus esindatud opositsioonierakondi 76,4 protsenti vastajatest. 

Viimased koondtulemused kajastavad küsitlusperioodi 8. septembrist 5. oktoobrini ning kokku küsitleti 4001 valimisealist Eesti kodanikku. 

Norstat viis küsitlused läbi ajavahemikel 08.09-14.09, 15.09-22.09, 01.09-28.09 ja 29.09-05.10 ning nendele vastas kokku 4001 18-aastast ja vanemat Eesti kodanikku. Valimi võimalikult esindusliku jagunemise eesmärgil teostati küsitlused kombineeritud meetodil – telefoniküsitluses ning veebiküsitluses, kus telefoniküsitlusele vastanud moodustavad valdava enamuse. Valimi andmed on tulemuste esinduslikkuse tagamiseks kaalutud vastavaks valimisõiguslike kodanike proportsionaalsele jaotusele peamiste sotsiaaldemograafiliste tunnuste alusel.

Küsitluse maksimaalne veamäär sõltub suurima grupi proportsiooni suurusest. Antud küsitluses oli suurimaks grupiks Isamaa toetajad ning sellisel juhul on veamäär +/-1,75 protsenti. Teiste erakondade reitingute puhul on veamäär väiksem, näiteks Eesti 200 puhul +/-0,57 protsenti.  

Toimetaja: Mait Ots

Samal teemal

kõik rehkendama!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

06:44

Norstati uuringu kohaselt on suurima toetusega kolm konservatiivset parteid

06:40

USA Illinois' osariiki saabus 200 Texase rahvuskaartlast

05:59

Krõvõi Rihis ja Tšerkassõs toimusid plahvatused

05:04

Tallinn hakkab kesklinnas ettevõtetele äripindu välja üürima

05:00

Ministeerium: gümnaasium ei või vastuvõtureegleid omatahtsi painutada

04:58

Tehnikaülikool hakkab uurima islami panust avalikku sfääri

07.10

Legia alistus Meistrite liiga avamängus Rytasele, Drelli klubi võitis

07.10

Floralt skalbi võtnud Sportingu treener: teised tiimid on kõvasti juurde pannud

07.10

Rasmus Mägi uuest spordistipendiumist: proovime näha tulemuste ja persoonide taha

07.10

"Valimisstuudio": enamik Tartu kandidaate Siurut plaanitud mahus ei toeta

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

07.10

Sõja 1322. päev: Ukraina püstitas Tjumeni naftakäitist rünnates uue kaugusrekordi Uuendatud

07.10

Kubilius: Saksa luure andmeil arutatakse Kremlis NATO ründamist

07.10

Soome tolli juht: Hiina veebiostude tsunami tuleks peatada

07.10

Fotod: Lehtme end süüdi ei tunnista ja taotleb kohtuasja lõpetamist Uuendatud

06.10

Sõja 1321. päev: Ukraina ründas Venemaal suurt lõhkeainetehast

07.10

Kohus tunnistas kaitseliidu liikme süüdi riigivastases kuriteos

07.10

Enamik Lehtme hagist loobumist pooldanud Slava Ukraini liikmetest otsust põhjendada ei soovi

07.10

Uuring: ligi pooled Eesti õpetajaist plaanivad lähiaastail ametit vahetada

07.10

Tartu Kastani tänav läbib paari aastaga uuenduskuuri

07.10

Leedu autojuhid eelistavad kütuse võtmiseks Eesti tanklaid

ilmateade

tule tööle!

loe: sport

07.10

Legia alistus Meistrite liiga avamängus Rytasele, Drelli klubi võitis

07.10

Floralt skalbi võtnud Sportingu treener: teised tiimid on kõvasti juurde pannud

07.10

Rasmus Mägi uuest spordistipendiumist: proovime näha tulemuste ja persoonide taha

07.10

Venemaa rühmadele EM-il medali kaotanud Rebasesabad koguvad vormi MM-iks

loe: kultuur

07.10

Tekstiilikunstnik Aili Jung ketras Silueti moepildid seinavaipadeks

07.10

Kultuurikatlas toimunud häkatonil pandi Eesti muinaslood videomängudesse

07.10

Festival Moekunstikino toob ekraanile kümme moefilmi

07.10

Selgusid Lux filmiauhinna nominendid

loe: eeter

07.10

Tunnustuspreemia pälvinud Juliana Volož: mänedžeritöös on iga päev midagi uut

07.10

Tallinnas on monumente nii suurkujudest ja loomadest kui lihtsast inimesest

07.10

Tšellist Marcel Johannes Kits: see kontsert läheb küll metsikuks kätte

07.10

Koolipsühholoog: koolitõrge on laste seas murettekitavalt suur probleem

Raadiouudised

07.10

Päevakaja (07.10.2025 18:00:00)

07.10

Viljandi Kutseõppekeskust vaevab ruumikitsikus

07.10

Harju maakohtus toimus eelistung Johanna Maria Lehtme süüasjas

07.10

Tartus esietendub Arvo Pärdi lastelugudele kirjutatud "Jussikese koolitee"

07.10

Pärnus käib vaidlus Ammende villa lähistele korterelamute ehitamise ümber

07.10

Aastaks 2030 tuleb 90 protsenti tekstiilijääke koguda eraldi ja sorteerida

07.10

Raadiouudised (07.10.2025 15:00:00)

07.10

Eesti õpetaja on rahvusvahelises võrdluses kõrgelt haritud ja suure autonoomiaga

07.10

Raadiouudised (07.10.2025 12:00:00)

07.10

Prantsusmaa poliitiline ebastabiilsus teeb Euroopa murelikuks

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo