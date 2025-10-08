Norstati uuringu kohaselt on suurima toetusega kolm konservatiivset parteid

Kolm kõige suurema toetusega erakonda on Isamaa, Keskerakond ja Eesti Konservatiivne Rahvaerakond (EKRE), selgub MTÜ Ühiskonnauuringute Instituudi ja uuringufirma Norstat Eesti AS koostöös korraldatud iganädalasest küsitlusest.

Norstati kolmapäeval avaldatud tulemuste kohaselt toetab Isamaad 28,3 protsenti, Keskerakonda 19,8 protsenti ja EKRE-t 16,7 protsenti valimisõiguslikest kodanikest.

Esikolmikule järgnevad Reformierakond 12,5 protsendiga, Sotsiaaldemokraatlik Erakond (SDE) 11,6 protsendiga, Parempoolsed 5,8 protsendiga ning Eesti 200 2,2 protsendiga.

Erakondade toetusprotsentides viimastel nädalatel suuri muutusi toimunud ei ole, tõdes Norstat oma kommentaaris. Kindla liidrina jätkab Isamaa, kelle edu teist kohta hoidva Keskerakonna ees on 8,5 protsendipunkti. Keskerakonna edu kolmandat kohta hoidva EKRE ees on 3,1 protsendipunkti.

Reformierakonna toetus on hetkel ühe protsendipunkti võrra kõrgem kui kaks nädalat tagasi ning 1,5 protsendipunkti võrra kõrgem kui kaks kuud tagasi, kui peaministripartei toetus oli rekordmadalal tasemel.

Koalitsioonierakondi toetab kokku 14,7 protsenti ning riigikogus esindatud opositsioonierakondi 76,4 protsenti vastajatest.

Viimased koondtulemused kajastavad küsitlusperioodi 8. septembrist 5. oktoobrini ning kokku küsitleti 4001 valimisealist Eesti kodanikku.

Norstat viis küsitlused läbi ajavahemikel 08.09-14.09, 15.09-22.09, 01.09-28.09 ja 29.09-05.10 ning nendele vastas kokku 4001 18-aastast ja vanemat Eesti kodanikku. Valimi võimalikult esindusliku jagunemise eesmärgil teostati küsitlused kombineeritud meetodil – telefoniküsitluses ning veebiküsitluses, kus telefoniküsitlusele vastanud moodustavad valdava enamuse. Valimi andmed on tulemuste esinduslikkuse tagamiseks kaalutud vastavaks valimisõiguslike kodanike proportsionaalsele jaotusele peamiste sotsiaaldemograafiliste tunnuste alusel.

Küsitluse maksimaalne veamäär sõltub suurima grupi proportsiooni suurusest. Antud küsitluses oli suurimaks grupiks Isamaa toetajad ning sellisel juhul on veamäär +/-1,75 protsenti. Teiste erakondade reitingute puhul on veamäär väiksem, näiteks Eesti 200 puhul +/-0,57 protsenti.