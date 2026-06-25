Norstati küsitlus näitab Keskerakonna lähenemist Isamaale

MTÜ Ühiskonnauuringute Instituudi ja uuringufirma Norstat Eesti värsked küsitlustulemused näitavad, et Isamaa toetus on viimase kolme nädalaga veidi üle ühe protsendi langenud, ent lähima konkurendi Keskerakonna reiting aga sama palju tõusnud.

MTÜ Ühiskonnauuringute Instituudi ja uuringufirma Norstat Eesti AS koostöös küsitletakse iga nädal inimeste erakondlikku eelistust. Viimaste tulemuste põhjal toetab Isamaad 26%, Keskerakonda 22% ning Sotsiaaldemokraatlikku Erakonda 14,5% valimisõiguslikest kodanikest.

Liidrikohal oleva Isamaa toetus on viimase kolme nädalaga langenud 1,3 protsendipunkti võrra ning teisel kohal oleva Keskerakonna toetus samal ajal tõusnud 1,3 protsendipunkti võrra. Kahte erakonda lahutab viimaste tulemuste põhjal 4 protsendipunkti. Kolmandal kohal on Sotsiaaldemokraatlik Erakond, kelle toetus on viimase nelja nädalaga tõusnud 1,4 protsendipunkti võrra.

Esikolmikule järgnevad EKRE (13,4%), Reformierakond (12,7%), Parempoolsed (6,7%) ja Eesti 200 (1,5%).

Koalitsioonierakondi toetab kokku 14,2% ning Riigikogu opositsioonierakondi 75,9% vastajatest.

Toetus valitsusele Autor/allikas: Norstat/ MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut

Viimased koondtulemused kajastavad küsitlusperioodi 25. maist kuni 20. juunini ning kokku küsitleti 4000 valimisealist Eesti Vabariigi kodanikku.

Tulemuste presenteerimisel on MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut ja uuringufirma Norstat Eesti AS keskendunud viimase nelja nädala koondtulemusele, mis tähendab, et valimiks kujuneb vähemalt 4000 inimest, millest on erakondade suhtelise toetuse arvutamisel välja arvatud erakondliku eelistuseta valijad.

Maksimaalne veamäär sõltub suurima grupi proportsiooni suurusest. Antud küsitluses oli suurimaks grupiks Isamaa toetajad ning sellisel juhul on veamäär +/-1,62 protsenti. Teiste erakondade reitingute puhul on veamäär väiksem, näiteks Eesti 200 puhul +/-0,45 protsenti. Sellisel kujul erakondade toetusprotsentide arvutamine tasandab üksikutes küsitlustes esinevad kõikumised, mis tulevad nii suuremast statistilisest veast kui lühiajalise mõjuga sündmustest.