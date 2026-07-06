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Rainer Vakra jätkab keskkonnaameti peadirektorina

Eesti
Rainer Vakra.
Rainer Vakra. Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Eesti

Energeetika- ja keskkonnaminister Andres Sutt kinnitas riigikantselei tippjuhtide valikukomisjoni ettepanekul keskkonnaameti peadirektoriks teiseks ametiajaks Rainer Vakra.

"Rainer Vakra on end tõestanud võimeka juhina, kelle eestvedamisel on keskkonnaamet keskkonnakaitset korraldanud tõhusalt ja kliendikesksemalt," kommenteeris Sutt Vakra jätkamist.

Ministri ootus Vakrale uueks ametiajaks on, et keskkonnaamet oleks esmajärjekorras partner ja nõuandja nii eraisikutele kui ka ettevõtetele.

"Valitsuse eesmärk on kujundada ümber keskkonnalubade süsteem, et ettevõtted saaksid tegevuse alustamiseks vajalikud load kiiresti, neile selgetel alustel ja väiksema halduskoormusega. Sellesse reformi panustamine saab olema Raineri esmane ülesanne teisel ametiajal," sõnas Sutt. 

Vakra on keskkonnaameti peadirektor alates 2022. aastast. Tal on juhtimiskogemus nii avalikus kui ka erasektoris. Varem on ta olnud Tallinna Soojuse juhatuse esimees, Tallinna Nõmme linnaosa vanem ning XII ja XIII riigikogu liige, sealhulgas riigikogu keskkonnakomisjoni esimees.

Vakral on Tallinna Ülikoolist magistrikraad kommunikatsioonis ning ta on omandanud samas ülikoolis kõrghariduse keskkonnakorralduse erialal.

Vakra teine ametiaeg keskkonnaameti peadirektorina algab 1. jaanuaril 2027 ja kestab viis aastat.

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

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