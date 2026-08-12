Madise kohtub Isamaa, sotsiaaldemokraatide ja Keskerakonnaga

Õiguskantsler Ülle Madisel on presidendikandidaadina ülesseadmiseks vajalik toetus koos ning ta kohtub Isamaa, sotsiaaldemokraatide ja Keskerakonnaga esmaspäeval.

Keskerakonna esindajad kohtuvad Madisega esmaspäeval, ütles erakonna kommunikatsioonijuht Andres Kalvik. Samaks päevaks on kohtumise kokku leppinud ka sotsiaaldemokraadid, kinnitas erakonna kommunikatsioonijuht Ann-Marii Nergi. Madisega kohtub ka Isamaa. Madise kinnitas ERR-ile, et kohtumine erakondadega toimub.

Kohtumiste ajaks on Madisel võetud puhkus.

Madise ootab, et kohtumiste käigus saaks pidada huvitavaid debatte ning selgitada kõike, mis veel selgitamist vajab. "Ikka kinni pidades nii õiguskantsleri ametieetikast kui ka parlamentaarse riigi presidendi rollist," lisas ta.

Riigikogu aseesimees Toomas Kivimägi (Reformierakond) ütles, et allkirjade kogumine Madisele algas kell 12.45 ning neid on praeguseks 45.

Riigikogu esimees Lauri Hussar Ülle Madise kandidatuurile häält andmas Autor/allikas: Siim Lõvi/ERR

Allkirja andnute seas on Reformierakonna, Eesti 200 ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioonide liikmeid. Kivimägi nentis, et Isamaalt pole praegu allkirju Madise toetuseks oodata, sest nemad soovivad enne võimaliku presidendikandidaadiga kohtuda.

"Kandideerimise mõttes see ei sega, sest 21 allkirja on miinimum," lisas ta. Kivimägi sõnas, et Isamaal ja Keskerakonnal on 21. augustini aega anda allkirju Madise kandidatuuri toetamiseks.

Kivimägi rääkis, et tema eesmärk on saada õhtuks enam kui 51 allkirja Madise toetuseks. "Ma möönan, et see pole number, mis on vajalik parlamendis valituks osutumiseks, aga natuke rohkem kui 24 tunniga 51 allkirja on minu arust päris mõjus avaldus," ütles ta.

Kivimägi rõhutas, et pole veendunud, kas Isamaa on valmis üht või teist presidendi kandidaati parlamendis toetama. "Võib-olla see muutus tuleb," lisas ta.