Keskerakond kujundab arvamuse pärast Landi ja Madisega kohtumist

Teisipäeval kogunes Keskerakonna juhatus koos riigikogu fraktsiooni liikmetega, et arutada, kuidas presidendivalimistes edasi minna, sõnas Keskerakonna fraktsiooni esimees Lauri Laats. Kavas on kohtuda Tallinna tehnikaülikooli rektori Tiit Landiga, soov on vestelda ka õiguskantsleri Ülle Madisega.

"Arutasime ja kaardistasime olukorda, kus oleme, ja mis on võimalikud käigud, kuidas edasi minna," ütles Laats. Keskerakond kavatseb jätkata kohtumisi presidendikandidaadi kandidaatidega.

Kolmapäeval kell 15.30 on neil kavas kohtuda Tallinna tehnikaülikooli rektori Tiit Landiga, kes esitati presidendikandidaadi kandidaadiks teisipäeva hommikul.

Keskerakond soovib lähiajal kohtuda ka õiguskantsleri Ülle Madisega. "Juhul, kui kandidaate peaks lisanduma, kohtume loomulikult ka nendega," nentis Laats.

Tema sõnul on kummastav, kuidas sotsiaaldemokraadid, Eesti 200 ja Reformierakond on asunud korjama allkirju Madise kandidatuuri ülesseadmiseks. "Samas ei ole fraktsioonidel olnud võimalust potentsiaalse kandidaadi Madisega kohtuda," lisas Laats.

Tema arvates pole sellises olukorras kohane allkirju koguda. Laats rääkis, et erakonnad on varasemalt saanud kohtuda Madise kui õiguskantsleri, aga mitte Madise kui võimaliku presidendikandidaadiga. "Me ju ei tea, mis on tema nägemus presidendi institutsioonist ja kuidas tema näeb ennast presidendina," lisas ta.

Laats nentis, et pole kuulnud Madiset ütlemas, et tal endal on soov presidendiks kandideerida. "Madise on öelnud, et kui riigikogus on selline fraktsioonideülene soov, siis ta ausa kodanikuna võtab selle ülesande täitmiseks," selgitas ta.

Laats leidis, et nüüd tuleks kindlasti välja selgitada, kas Madise soovib ise ka presidendiks saada või on ta vaid nõus seda ülesannet täitma. "Need on kaks erinevat asja," ütles ta.

Kui Keskerakond oma presidendikandidaadi välja valib, tuleb lähiajal kutsuda kokku erakonna volikogu. "Juhatus teeb ettepaneku, millest lähtuvalt kujundab fraktsioon oma arvamuse," sõnas Laats. Ta nentis, et iga riigikogu liige, kaasa arvatud Keskerakonna fraktsiooni liikmed, on oma hääles vaba ja teeb valimiskasti juures otsuse vastavalt südametunnistusele.

Oma presidendikandidaadi ütleb Keskerakond välja uue nädala jooksul. Landiga kohtub kolmapäeval ka Isamaa fraktsioon.

Riigikogus presidendikandidaadi ülesseadmiseks on vaja 21 saadiku toetust. Ettepaneku Landile kandideerida presidendiks tegid Eesti kõrgkoolide rektorid, rektorite nõukogu peasekretär Hanna Kanep ja teaduste akadeemia president Mart Saarma.