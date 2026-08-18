Algselt kahelnud Võrklaev toetab Madiset presidendivalimistel

Algselt mõtlemisaja võtnud Reformierakonna saadik Mart Võrklaev kinnitas ERR-ile, et otsustas pärast kohtumist Ülle Madisega toetada tema ülesseadmist presidendivalimistel ja ka 2. septembri riigikogu hääletusel.

"Alustuseks on mul hea meel, et proua Madise selle aja võttis ja kahtlejatega ka personaalselt kohtus. Presidendi valib iga riigikogu liige lõpuks ikkagi ise, oma südametunnistuse järgi salajasel hääletusel, mitte ei vali üks või teine fraktsioon," ütles Võrklaev ERR-ile.

"Peale kahte kohtumist, eile ja täna fraktsiooniga, sain mina selle kindlustunde, et Ülle Madise presidendikandidaadina ülesseadmisel ja tema nime 2. septembril hääletussedelile kirjutades, teen ma Eesti ja meie inimeste jaoks hea ja õige valiku," sõnas Võrklaev.

Eelmisel neljapäeval ütles Võrklaev ERR-ile, et mõtleb veel selle üle, kas Ülle Madise kandidaadina üles seadmise toetuseks allkiri anda.

"Meil on plaan Üllega kohtuda, siis kuuleb ka tema mõtteid," sõnas Võrklaev. "Ma jätaks praegu need põhjused enda teada," vastas ta küsimusele, miks ta ei soovi kohe allkirja anda. Ja lisas, et peab ka Tiit Landi väärikaks kandidaadiks.

Võrklaeva lisandumine Madise ülesseadjate hulka tähendab, et tal on koos 63 toetusallkirja.

Eelmisel nädalal samuti toetusallkirja mitte andnud Züleyxa Izmailovalt (SDE) ei ole õnnestunud ERR-il teisipäeval kommentaari saada. Eelmisel neljapäeval ütles ta vastuseks ERR-i päringule, kas ta plaanib lähiajal oma toetusallkirja anda või mitte: "Hetkel mitte. Ta (Ülle Madise – toim) tuleb esmaspäeval meie fraktsiooniga kohtuma. Siis saan edasi mõelda."

Esmaspäeva õhtul kirjutas Izmailova sotsiaalmeedias, et tema ja Madise kohtumine jäi ära, kuna Madisel tuli anda pikki intervjuusid sel ajal.