Aknaalustega kohtumine suurendas Landi ülesseadmise tõenäosust

Kohtumine riigikogu fraktsioonitute saadikutega oli huvitav ja edukas, leidis rektor Tiit Land, kes pürgib presidendikandidaadiks. Landi sõnul olla pärast kohtumist endine EKRE fraktsiooni liige Leo Kunnas lubanud, et annab allkirja tema kandidaadina ülesseadmiseks.

Hiljuti Eesti 200-st lahkunud Kalev Stoicescu rääkis, et Land võib saada 21 toetusallkirja kokku. "Minu meelest on see igati tervitatav, et me ei pea valima ühe, vaid saame kahe kandidaadi vahel valida," sõnas ta. Stoicescu peab Landi ja õiguskantsler Ülle Madiset võrdväärseteks kandidaatideks.

"Ka minul on õigus oma arvamusele, nagu igal teisel," nentis Stoicescu. Ta ütles, et esmaspäeval ootab ees kohtumine Madisega, kus ta plaanib küsida sarnaseid küsimusi, nagu Landilt. "Mina soovin mõlemale kandidaadile edu," lisas Stoicescu.

Tema sõnul küsiti kohtumisel Landilt, millest ta presidendina oma aastalõpukõnes räägiks, kuidas ta suhtub Skandinaavia suunitlusse ning kuidas ta käituks, kui sõda koputaks uksele. "Mina küsisin ka näiteks, kuidas motiveerida noori juba koolist alates õppima rohkem reaal- ja tehnikaaineid," selgitas Stoicescu.

Ta kiitis Landi mõtet, et rohkem oleks vaja saada noormehi reaalaineid õppima, kuna tulevik on just nende valdkondadega seotud. Stoicescu nentis, haridusteemad jõuavad lõpuks välja ka perepoliitikani.

Tema hinnangul võib Land presidendi rollis õitsele puhkeda. Stoicescu ütles, et praegu vajab Land aega, et meediatähelepanuga harjuda.

Riigikogu fraktsioonitu saadik ehk nn aknaalune saadik Tõnis Mölder rääkis, et kohtumine oli sisukas ning Land maalis visiooni, kuidas ta presidendina lahendaks ühiskonna probleeme. "Ka isiklikud ja teravad küsimused said vastused," nentis ta. Need olid seotud tema eelnevate tegemistega.

Mölder ütles, et koos analüüsiti ka varasemate presidentide tegevusi. Ta ütles, et julgeoleku- ja õiguspoliitika on teemad, mille puhul Land vajaks kõrvalist kvaliteetset nõu. Ka Mölder soovib esmalt ära kuulata Madise ja alles siis valida, kellele allkirja annab.

Landi hinnangul oli kohtumine huvitav, sest erinevalt kohtumistest fraktsioonidega, oli inimesi vähem. "Kui on vähem inimesi, saab paremini kontakti," nentis ta. Aknaalune saadik Enn Eesmaa küsis Landilt tema luukerede kohta. Land pidas seda loomulikuks, kui asuda presidendiametit täitma.

Landi hinnangul on sise- ja välispoliitika praegu samaväärselt olulised, kuid tunneb, et Eesti inimesed ootavad presidendi kohaolekut. "Ma ise tunnen ennast kindlalt," sõnas ta.