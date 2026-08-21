Tiit Landile toetusallkirja andnud Stoicescu lubab Madise poolt hääletada

Kalev Stoicescu andis sel nädalal oma allkirja koos Meelis Kiili ja Leo Kunnasega Tiit Landi kandidaadina üles seadmiseks. Land aga kandideerimiseks vajalikke 21 allkirja kokku ei saanud.

"Tõenäoliselt ma oleks ikkagi Ülle Madiset toetanud. Aga kuna nüüd teist kandidaati ei olegi, siis loomulikult toetan Ülle Madise kandidatuuri. See on juba 100 protsenti," ütles Stoicescu ERR-ile reedel.

Stoicescu sõnul andis ta Tiit Landi toetuseks allkirja kahel põhjusel. "Sellepärast, et ma tunnen Tiit Landi väga, väga ammu ja ma pean tast väga lugu. Minu jaoks Tiit Land ja Ülle Madise on võrdväärsed kandidaadid. Sellepärast andsin toetus allkirja ja sellepärast ka, et minu arvates kahe kandidaadiga valimised on, on valimised. Mis ei tähenda muidugi seda, et ühe kandidaadiga ei oleks kõik legaalne jne. Loomulikult on, aga ikkagi sõna "valimised" eeldab ka seda, et on valikuvõimalus," rääkis Stoicescu.

Parempoolsete juht Lavly Perling teatas kolmapäeval, et Parempoolsed toetavad Ülle Madised ja ta kutsus üles riigikogu liikmeid Madise riigikogus ära valima.

Kalev Stoicescu teatas kolmapäeval, et on otsustanud liituda erakonnaga Parempoolsed. 9. augustil teatas poliitik, et lahkub erakonnast Eesti 200.