Isamaa ja Keskerakonna fraktsioonid kohtusid Tiit Landiga

Isamaa esimees Urmas Reinsalu sõnas ERR-ile antud intervjuus, et kohtumine Landiga oli ehe ja aus. "Rääkisime Eesti regionaalpoliitikast, haridus- ja teadusprobleemidest, majanduskasvu võimalustest, rahvastikukriisist ning usalduse probleemist tänases Eesti ühiskonnas. Land esitas oma algupärase ja tasakaaluka vaate," rääkis ta.

"Meid ootab esmaspäeval ees kohtumine õiguskantsler Ülle Madisega, siis juba kandidaadi rollis," lisas ta.

Reinsalu ütles, et kui Madisega on esmaspäeval kohtumine toimunud, on ära kuulatud kõik kaalukamad kandidaadid. Seejärel saab Isamaa teha oma otsuse.

Land sõnas, et kohtumisel räägiti erinevatest teemadest. "Perepoliitikast rääkisime väga palju," nentis ta. Landi hinnangul on üks olulisimaid probleeme praegu rahvastiku kahanemine. "Teeksin mida iganes, et seda trendi pöörata," lisas ta.

Land ütles, et kui ta saab 21 toetushäält, siis on ta kandidaat.

Keskerakonna esimees Mihhail Kõlvart rääkis, et ka talle jättis Land hea mulje. "Ma arvan, et meil oligi vastav ootus, et akadeemilise taustaga inimene suudab anda mitte ainult poliitkorrektseid, vaid ka sisulisi vastuseid," ütles ta.

Kõlvarti sõnul sai Land pooleteise tunni jooksul vastata erinevatele küsimustele. Juttu tuli energeetikast, demograafiast, aga ka rahvusvahelised suhted olid teemaks.

"See positiivne mulje ei tähenda veel otsust, sest me otsustame alles siis, kui on toimunud kohtumine ka Ülle Madisega," nentis Kõlvart. Ta lootis, et saab kohtuda Madisega juba selle nädala jooksul, aga õiguskantslerile sobib esmaspäev.

"Rektorite ja akadeemia presidendi ettepanek parlamendile kaaluda rektor Tiit Landi presidendi ametisse on tõsine signaal nii ühiskonnale kui ka rahvaesinduse liikmetele," kirjutas Isamaa esimees Urmas Reinsalu teisipäeval sotsiaalmeedias. Ta tunnustas Landi valmisolekut presidendina vastutust kanda.

"Olen selle üle tõsiselt mõelnud ja valmis kandideerima, kui mind üles seatakse. Mind julgustab pikaajaline juhtimiskogemus ning tuntus haridus- ja teadusmaastikul. Olen õppinud ja töötanud välismaal, mulle ei ole võõras rahvusvaheline suhtlus," märkis Land teisipäeval sotsiaalmeedias.

"Presidendiameti jaoks olen keemilist terminit kasutades neutraalne. Ma ei ole ühe erakonna kandidaat. Presidendi ülesanne eeldab piisavalt laia usaldust. Kui riigikogu liikmed leiavad, et minu kogemus ja väärtused võiksid selles rollis Eestile kasulikud olla, siis olen valmis selle vastuse võtma," lisas praegune Tallinna tehnikaülikooli rektor.

Riigikogus presidendikandidaadi ülesseadmiseks on vaja 21 saadiku toetust. Ettepaneku Landile kandideerida presidendiks tegid Eesti kõrgkoolide rektorid, rektorite nõukogu peasekretär Hanna Kanep ja teaduste akadeemia president Mart Saarma.