X!

SPD kaasjuht lahkus Saksamaa valitsusest

Välismaa
Bärbel Bas
Bärbel Bas Autor/allikas: SCANPIX/dpa/picture-alliance/Michael Brandt
Välismaa

Sotsiaaldemokraatliku Partei (SPD) kaasjuht ja tööminister Bärbel Bas astus isiklikel põhjustel tagasi mõlemalt ametikohalt ja jätkab parlamendi lihtliikmena.

Bas selgitas, et kasutütre surm ja tema vastu suunatud avalik kriitika on muutnud tööülesannete täitmise keeruliseks, vahendas Politico.

"Kuna mul pole praegu jõudu oma valitsus- ja parteikohustusi täielikult täita, olen otsustanud loobuda mõlemast ametist," ütles Bas. 

Konservatiivse CDU juht ja kantsler Friedrich Merz avaldas Basile toetust, uueks tööministriks saab Alexander Schweitzer. Veel pole selge, kes asendab Basi SPD kaasjuhi ametikohal.

Bas oli viimasel ajal sattunud konservatiivse koalitsioonipartneri CDU kriitika alla. Teda süüdistati  tööaja regulatsioonide kavandatud muudatuste ja pensionireformi pidurdamises. Ka parempopulistlik partei Alternatiiv Saksamaale (AfD) on Basi teravalt kritiseerinud. 

Basi tagasiastumine nõrgestab SPD positsiooni enne 25. aprillil 2027 toimuvat  Põhja-Reini-Vestfaali liidumaa valimist.  Bas on pärit samast piirkonnast ning liidumaa SPD juht nimetas teda silmapaistvaks sotsiaaldemokraadiks. SPD-d survestavad ka hiljutised valimiskaotused teistes liidumaades ning AfD populaarsuse kasv Saksa töölisklassi seas.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: Politico

Samal teemal

uus telemäng

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

15:45

Ekspert: Vene-USA diislikokkuleppe mõju on väike

15:45

Eestis on sagenenud kohtutäiturite ähvardamine

15:45

Läinud suvi oli teraviljakasvatajatele viimaste aastate rõõmsaim

15:44

Käsipalli Eesti karikavõistlused algavad intriige täis vastasseisuga

15:40

Portugallased protestisid üle riigi kõrgete üürihindade vastu

15:40

Eesmärk: üheksa aasta pärast võiks ajateenistuse läbida 200 naist

15:34

Ülle Madise: katsed inimesi ümber kasvatada on andnud usaldusele tagasilöögi

15:29

Silvia Urgas: otse Hallist hälli

15:25

Raadiouudised (12.10.2026 15:00:00)

15:22

Banffi mäefilmide festival tähistab tänavu Eestis viiendat sünnipäeva

ringhääling 100

uus saatesari

otse uudistemajast

tule tööle!

taustajutud

Loetumad uudised

11.10

Herem kohtumisest Zelenskiga: mida ta soovis, pole meil talle lihtne anda

15:22

Sõbiha: Venemaa rikkus energiarahu kohe pärast selle väljakuulutamist Uuendatud

11.10

Eerik-Niiles Kross: mida Trumpi ja Putini diislidiil tegelikult tähendab

07:29

Otse kell 14.40: Ülle Madise astub presidendiametisse

11.10

Trumpi väitel nõustusid Venemaa ja Ukraina energiarelvarahuga Uuendatud

11.10

Trump: Putin sooviks Ukraina sõjas kokkulepet

11.10

FT: Kreml alustas jahti Euroopa kaitsefirmade tippjuhtidele

11.10

Hiidlased ei saa enam kodusaarel sünnitada, transport mandrile on samuti lahtine

11.10

Zelenski: Ukraina rahvas valib oma juhi ise

06:53

Ukraina rünnakud Yandexi vastu nõrgestasid Kremli mõjutustegevust

ilmateade

SPORT

15:44

Käsipalli Eesti karikavõistlused algavad intriige täis vastasseisuga

15:11

Hurricanes võttis viienda järjestikuse võidu, Flyers jätkab võiduta

14:43

Freiburg tõusis vähemuses võetud hilise võidu toel Bundesliga tippu

14:15

Väikeste paatide regati võitis Nikita Žoglo vaid kümnendiku sekundiga

loe: kultuur

15:29

Silvia Urgas: otse Hallist hälli

15:22

Banffi mäefilmide festival tähistab tänavu Eestis viiendat sünnipäeva

15:14

Nädalavahetuse vaadatuim film kinolevis oli "Lammas Shaun ja farmielukas"

14:40

Silvia Lorenzi: filmifestivalid kui rõhumisele vastuhaku platvorm

loe: eeter

15:09

Teede: emadus on tornaado, mis käib üle sinust, su kodust ja vabast ajast

14:37

Puur: presidendi kultuurinõunikuna on oluline oma loominguga sidet hoida

13:45

Eve Mutso: mu tööriistavöö pärast balletikooli lõpetamist oli väga tugev

13:20

Galerii ja video: R2 minilaivil esines Ollie

Raadiouudised

12:25

Raadiouudised (12.10.2026 12:00:00)

09:25

Raadiouudised (12.10.2026 09:00:00)

11.10

Sillamäel avati kaasaegse kunsti galerii

11.10

Päevakaja (11.10.2026 18:00:00)

11.10

Võitlus USA senatikoha pärast on Texases tänavu ootamatult tasavägine

11.10

Eestis ei moodusta emadushoolduse teenused ühtset tervikut

10.10

Päevakaja (10.10.2026 18:00:00)

09.10

Rahvusooper Estonia ooperisolistid on kaotanud usalduse peadirektor Ott Maateni vastu

09.10

Tele2 nimel levib uus petuskeem

09.10

Päevakaja (09.10.2026 18:00:00)

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo