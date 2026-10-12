SPD kaasjuht lahkus Saksamaa valitsusest

Sotsiaaldemokraatliku Partei (SPD) kaasjuht ja tööminister Bärbel Bas astus isiklikel põhjustel tagasi mõlemalt ametikohalt ja jätkab parlamendi lihtliikmena.

Bas selgitas, et kasutütre surm ja tema vastu suunatud avalik kriitika on muutnud tööülesannete täitmise keeruliseks, vahendas Politico.

"Kuna mul pole praegu jõudu oma valitsus- ja parteikohustusi täielikult täita, olen otsustanud loobuda mõlemast ametist," ütles Bas.

Konservatiivse CDU juht ja kantsler Friedrich Merz avaldas Basile toetust, uueks tööministriks saab Alexander Schweitzer. Veel pole selge, kes asendab Basi SPD kaasjuhi ametikohal.

Bas oli viimasel ajal sattunud konservatiivse koalitsioonipartneri CDU kriitika alla. Teda süüdistati tööaja regulatsioonide kavandatud muudatuste ja pensionireformi pidurdamises. Ka parempopulistlik partei Alternatiiv Saksamaale (AfD) on Basi teravalt kritiseerinud.

Basi tagasiastumine nõrgestab SPD positsiooni enne 25. aprillil 2027 toimuvat Põhja-Reini-Vestfaali liidumaa valimist. Bas on pärit samast piirkonnast ning liidumaa SPD juht nimetas teda silmapaistvaks sotsiaaldemokraadiks. SPD-d survestavad ka hiljutised valimiskaotused teistes liidumaades ning AfD populaarsuse kasv Saksa töölisklassi seas.