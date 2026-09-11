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Saksamaal käib debatt AfD võimaliku keelustamise üle

Välismaa
Saksi-Anhalti AfD esinumber Ulrich Siegmund ja AfD kaasjuht Alice Weidel
Saksi-Anhalti AfD esinumber Ulrich Siegmund ja AfD kaasjuht Alice Weidel Autor/allikas: SCANPIX/AFP/JOHN MACDOUGALL
Välismaa

Saksamaal käib avalik arutelu parempopulistliku erakonna Alternatiiv Saksamaale (AfD) võimaliku keelustamise üle ning liidumaa siseministrite konverentsi juht ja Hamburgi linnriigi siseminister Andy Grote (SPD) toetas ettepanekut, mis uuriks sellise keelustamise eeldusi.

Arutelu AfD võimaliku keelustamise üle hoogustus Saksamaal pärast seda, kui parempopulistid saavutasid Saksi-Anhalti liidumaal suure valimisvõidu. AfD on Saksi-Anhaltis ja mitmes teises liidumaas ametlikult paremäärmuslikuks parteiks liigitatud.

Arutelusse AfD võimaliku keelustamise üle sekkus nüüd ka sotsiaaldemokraatide (SPD) ridadesse kuuluv Grote. Ta toetab ettepanekut moodustada föderaal- ja liidumaade ühine töörühm, mis koguks kokku olemasolevad tõendid ja hindaks, kas AfD keelustamiseks on põhiseaduslikud alused.

"Liidumaade ja föderaalvalitsuse ühine töörühm oleks järgmine loogiline samm, et koondada kõik asjakohased järeldused ja materjalid ning viia läbi pädev põhiseaduslik analüüs selle kohta, kas menetluse alustamise eeldused on täidetud," ütles Grote ajalehele Kölner Stadt-Anzeiger.

Sellise töörühma moodustamise ettepaneku pakkus varem välja Põhja-Reini-Vestfaali peaminister Hendrik Wüst (CDU). Meedias on varem levinud väiteid, et Wüst võib kantsler Friedrich Merzile kinda heita ja kandideerida kristlike demokraatide (CDU) juhiks.

Samas teised poliitikud suhtusid Wüsti ettepanekusse skeptiliselt. "Olen ​​endiselt seisukohal, et AfD-d tuleb poliitiliselt nõrgestada," ütles Hesseni liidumaa peaminister Boris Rhein (CDU). 

Ka Reinimaa-Pfalzi liidumaa peaminister Gordon Schnieder leidis, et ei toetaks sellist sammu. "See protsess oleks väga pikaajaline ja annaks äärmuslastele võimaluse pidevalt olla ohvrirollis," märkis Schnieder. 

Ka CDU praegune esimees ja kantsler Merz jäi Wüsti ettepaneku suhtes skeptiliseks.  

Samas on AfD võimalikku keelustamist Saksamaal juba aastaid arutatud. Politoloog ja Kasseli ülikooli professor Wolfgang Schröder hindas, et praegu on selliseks aruteluks väga halb aeg, vahendas Saksamaa rahvusringhäälingu ARD teleuudistesaade "Tageschau".

AfD kogus hiljuti Saksi-Anhaltis ligi 44 protsenti häältest ning Schröderi hinnangul võib selline debatt jätta mulje, et pärast kaotatud valimisi püütakse poliitilise probleemiga tegelemise asemel leida sellele juriidiline lahendus.

Lisaks tuleks arvestada, et AfD-l on umbes 10 000 valitud esindajat kohaliku omavalitsuse, liidumaa, Saksamaa föderaal- ja Euroopa tasandil. Kui erakond keelustataks, tuleks nende mandaadid sisuliselt üleöö lõpetada.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: "Tageschau"

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