FT: Merzi võimalik järglane hoiab madalat profiili ja ootab oma aega

Ajaleht Financial Times kirjutab, et Saksamaal peetakse ebapopulaarse kantsleri Friedrich Merzi võimalikuks järglaseks Põhja-Reini-Vestfaali liidumaa peaministrit Hendrik Wüsti. Wüst on Saksamaal populaarne, kuid pole seni Merzi vastu välja astunud ning valmistub tuleval kevadel toimuvateks liidumaa valimisteks.

Leht toob välja, et konservatiivne CDU on saanud mitu tõsist valimiskaotust, samal ajal kui Wüsti toetus on suurenenud. Hiljuti saavutas parempopulistlik partei Alternatiiv Saksamaale (AfD) Saksi-Anhaltis suure valimisvõidu. Samal hommikul pildistati Wüsti Berliinis Brandenburgi värava lähedal hommikust söömas.

"See polnud juhus. Saksamaa kõige suurema rahvaarvuga liidumaa peaministrina on kantsleriks sobimine niiöelda de facto nõue ja Wüst oskab sellist muljet luua," ütles Wüsti biograaf Moritz Küpper.

Wüst oli sõitnud pealinna, et toetada kohalikku CDU esinumbrit enne Berliini liidumaa valimisi. Pärast pühapäevast CDU katastroofilist tulemust Mecklenburg-Vorpommernis avanes Wüstil võimalus avaldada Merzile survet ametist lahkumiseks, kuid ta loobus sellest.

Wüsti peamine takistus on 2027. aasta aprillis toimuvad Põhja-Rein-Vestfaali valimised, kus CDU peab oma positsiooni kaitsma. Enne valimisi Berliini siirdumine võiks kahjustada Wüsti enda poliitilist positsiooni.

CDU toetus püsib 18 miljoni elanikuga liidumaal umbes 29 protsendi juures ning Wüst on ka üleriigiliselt üks populaarsemaid poliitikuid. Samas suurendab piirkonnas toetust ka AfD, populistide toetus on tõusnud juba 22 protsendini. AfD on eriti populaarne Ruhri piirkonnas, mille tööstuslinnad seisavad silmitsi üha suuremate raskustega.

"CDU ei saa endale lubada liidumaa peaministri koha kaotamist Põhja-Rein-Vestfaalis. CDU peab seal väga kõvasti võitlema," ütles tuntud Saksamaa poliitikakommentaator Ursula Münch.

Seetõttu arutatakse CDU-s ka stsenaariumi, mille kohaselt jääks Merz esialgu kantsleriks, kuid loobuks erakonna juhi kohast, mille võiks üle võtta Wüst. Selline lahendus võimaldaks parteil juhtkonda järk-järgult vahetada ilma avaliku võimuvõitluseta.

"Parteis valitsev hoiak näib olevat selline: ootame, kuni võidame Põhja-Rein-Vestfaali valimised. Seejärel teatab Merz, et olen oma ametiaja poole peal ja teen ruumi uuele parteijuhile ning uuele kantslerikandidaadile," ütles politoloogiaprofessor Andrea Römmele.

Wüsti peetakse Merzist mõõdukamaks ja kaasaegsemaks poliitikuks. Üks partei siseringi allikas kirjeldas Wüsti kui distsiplineeritud ja oma tegevuses kindlalt stsenaariumist kinni pidava poliitikuna. Tema nõrgaks kohaks peetakse vähest välispoliitilist kogemust.

Vaatlejad leiavad, et Wüsti ettevaatlikkus võib talle saatuslikuks saada ning esile võib kerkida veel mõni kandidaat, kes kavatseb Merzile väljakutse esitada. Üks võimalik rivaal on CDU Baieri sõsarpartei CDU juht Markus Söder.

Ajaleht Financial Times kirjutab, et Wüsti ettevaatlikkus on tulnud aastatepikkuse kogemuse kaudu. Ta valiti liidumaa parlamenti 2005. aastal ning aasta hiljem sai temast piirkondliku CDU peasekretär. 2010. aastal sai tema karjäär tagasilöögi, kui ta astus tagasi skandaali tõttu, milles partei pakkus rahastajatele võimalust kohtuda liidumaa peaministriga.

Wüst jätkas tööd liidumaa parlamendis. 2017. aastal nimetas toonane liidumaa peaminister Armin Laschet ta transpordiministriks. Laschet suundus neli aastat hiljem Berliini ning Wüstist sai tema järglane liidumaa peaministri ametikohal. Peaministrina liikus Wüst poliitilise tsentri suunas ja moodustas koalitsiooni rohelistega. Pole teada, kas Wüst suudaks CDU-le tagasi tuua parempoolsed valijad, kes on viimastel aastatel liikunud AfD toetajate hulka.