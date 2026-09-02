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Saksa SPD sip­leb sügavas kriisis

Välismaa
Saksamaa sotsiaaldemokraatlikul partei
Saksamaa sotsiaaldemokraatlikul partei Autor/allikas: SCANPIX/IMAGO/Hanno Bode
Välismaa

Deutsche Welle kirjutab, et Saksamaa sotsiaaldemokraatlikul parteil (SPD) on käes väga rasked ajad, partei toetus on madal ning erakonna sees kasvab rahulolematus juhtkonnaga. Lähitulevik ei tõota Saksamaa vanimale parteile midagi head ning SPD-d ähvardavad ees uued valimiskaotused.

SPD toetus on üleriigiliselt umbes 12 protsenti, jäädes alla AfD-le, CDU-le ja ka rohelistele. Eriti keeruline on partei olukord aga Saksi-Anhalti liidumaal, kus SPD toetus on vaid 7-8 protsenti. 

Pühapäeval toimuvad Saksi-Anhalti liidumaa valimised ning valimiskampaania on jõudnud otsustavasse lõppjärku. Piirkonda tegi visiidi ka SPD parlamendifraktsiooni juht Matthias Miersch, et avaldada oma parteile toetust.

Ta kohtus kohalike poliitikute ja elanikega, rõhutades SPD traditsioonilisi teemasid, milleks on taskukohane eluase, sotsiaalne turvalisus, vaesuse vähendamine, migrantide integreerimine ja diskrimineerimise vastane võitlus. 

Samuti hoiatas ta AfD võimaliku võimuletuleku eest. "Oleme tunnistajaks viimastel aastakümnetel välja kujunenud vabaduste ja eluviiside tagasikäigule," ütles Miersch.

SPD pole suutnud samas AfD tõusu pidurdada, vaid partei kaotab hoopis valijaid populistidele. Miersch tunnistas, et föderaalvalitsuse poliitika mõjutab negatiivselt SPD mainet ka liidumaal. 

"Ma ei taha varjata tõsiasja, et föderaalpoliitika kütab kirgi ka siinsamas kohapeal," ütles Miersch. 

Eelkõige pidas ta silmas pensionireformi, sealhulgas plaani kaotada võimalus minna pärast 45 töötatud aastat ennetähtaegselt pensionile. Saksi-Anhaltis on see eriti tundlik teema, kuna piirkonna rahvastik vananeb kiiresti.

Kriitikud leiavad veel, et paljud valijad ei saa enam aru, mille eest SPD seisab. Parteis vaieldakse nüüd üha enam selle üle, kuidas taastada selge vasaktsentristlik identiteet ja vältida poliitilise tähtsuse kaotamist.

Üha rohkem sotsiaaldemokraate räägib nüüd erakonna eksistentsiaalsest kriisist. "Näen parteid, mis on hääbumas," ütles augustis Berliini liidumaa parlamendi saadik ja SPD rände- ja mitmekesisuse töörühma kaasesimees Orkan Özdemir

Rahulolematus on jõudnud partei juhtkonnani. Kriitikute hinnangul on partei teinud võimuliidus CDU-le liiga palju järeleandmisi ning üha rohkem SPD liikmeid nõuab erakorralist parteikongressi ja juhtkonna väljavahetamist. Septembris ähvardavad SPD-d aga mitmed valimiskaotused, lisaks Saksi-Anhaltile toimuvad valimised ka Berliinis ja Mecklenburg-Vorpommernis.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: DW

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