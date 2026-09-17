Schwesig on Mecklenburg-Vorpommerni liidumaad juhtinud ligi kümme aastat ning on üks väheseid piirkondlikke peaministreid, kelle autoriteet ulatub kaugemale tema partei valijabaasist. Viimased küsitlused näitavad, et 59 protsenti valijatest toetab tema jätkamist peaministri ametis.

Sellest hoolimata edestab parempopulistlik erakond Alternatiiv Saksamaale (AfD) SPD-d. AfD toetus on umbes 37 protsenti, SPD toetus on 35 protsenti.

AfD võit ei tähendaks populistide võimule pääsemist, sest teised parteid on seni välistanud koostöö AfD-ga. Valijate rahulolematus aga kasvab ning paar nädalat tagasi saavutas AfD Saksi-Anhaltis suure valimisvõidu, mistõttu võivad parempopulistid moodustada oma esimese liidumaa valitsuse.

Seetõttu ei soovi SPD Mecklenburg-Vorpommernis riske võtta ning Schwesig teeb aktiivset valimiskampaaniat. Samal ajal on CDU toetus langenud rekordmadalale ning veel üks kehv piirkondlik valimistulemus võib kantsler Friedrich Merzi autoriteeti õõnestada veelgi.

Schwesig ja SPD on viimastel nädalatel AfD edumaad vähendanud. Kampaaniaüritustel jagatakse tasuta bratwursti ja vahvleid ning Schwesig suhtleb ise aktiivselt valijatega. Schwesig kritiseerib teravalt CDU-d ja Merzi, püüdes samal ajal kujutada valimisi valikuna SPD ja AfD vahel.

"Ütlen seda väga selgelt, võistlus on alanud ja olukord on tõsine. Kui te tahate, et ma oma tööd jätkaksin, siis palun teil minna ja hääletada SPD poolt. See on ainus võimalus, ainus reaalne võimalus takistada AfD-l saamast tugevaimaks jõuks ja nimetada ametisse peaminister," teatas Schwesig.

Ajaleht The Times toob välja, et Schwesigi jutt paistab valijatele meeldivat. 45-aastane meditsiinitöötaja ja SPD valija Emily Krahl ütles, et on pettunud Merzi juhitavas föderaalvalitsuses, kuid näeb, et eelseisvad valimised on Saksamaa poliitilise süsteemi jaoks otsustava tähtsusega.

Kaalul on demokraatia ja inimeste enda tulevik, ütles Krahl.

The Times toob veel välja, et Schwesigi taktika võib nüüd SPD taha meelitada ka teiste mõõdukate parteide valijaid. See omakorda kahjustab CDU positsiooni, mille toetus on Mecklenburg-Vorpommernis langenud seitsme protsendini. See on tekitanud kartuse, et partei ei pruugi lõpuks ületada isegi viieprotsendilist valimiskünnist.

CDU on kritiseerimiseks hea sihtmärk, sest Merzi tegevuse kantslerina kiidab Mecklenburg-Vorpommernis heaks vaid viis protsenti valijatest.

The Times toob välja, et Mecklenburg-Vorpommerni CDU-s on olukord muutunud nii kriitiliseks, et seal on puhkenud avalik sisetüli. Mitmed kohalikud mõjukad liikmed leiavad, et piirkonna CDU peaks tegema koostööd AfD-ga.

Samal ajal hoidub Schwesig AfD valijate kritiseerimisest, selle asemel toob ta esile erakonna paremäärmuslikuks peetava tausta. Schwesig juhib tähelepanu sellele, et AfD meeskonda Mecklenburg-Vorpommernis kuuluvad endine neonats, süüdimõistetud pangaröövel ja mees, kes on väljendanud imetlust SS-i ja Wehrmachti vastu.

See kõik vastab ka tõele, kuid AfD esinumber, 56-aastane endine kohalik raadiohääl Leif-Erik Holm, üritab oma parteid kujutada mõõdukana, eriti rändega seotud küsimustes. Vaatlejad leiavad, et Schwesig püüab nüüd vältida liiga tugevat AfD-vastast retoorikat, kartes, et see võib protestivalijad populistide poole tõugata.

Schwesigi jaoks tekitab probleeme ka Venemaaga seotud küsimus. Enne 2022. aastat olid tal väga tihedad sidemed Putini režiimiga.

Ta lõi tihedad sidemed Putini kodupiirkonna Leningradi oblastiga ja korraldas iga-aastaseid Venemaa päevi, millest võttis osa ka gaasimonopol Gazprom. Schwesig toetas aktiivselt Nord Stream 2 gaasijuhtme projekti.

Pärast Venemaa sissetungi Ukrainasse muutis ta oma seisukohta ja toetab nüüd Kiievit.

"Ma kuulun nende hulka, kes on varem Venemaaga tihedaid majanduslikke ja kodanikusuhteid hoidnud. Ja ma arvan siiani, et see oli tol ajal õige asi. Kuid Vladimir Putin ründas Ukrainat ja seda tehes ületas ta piiri," ütles Schwesig.

Samas on Mecklenburg-Vorpommernis palju inimesi, kes soovivad rahumeelseid suhteid Venemaaga ja majandussuhete taastamist. Seda kasutavad ära nii vasak- kui ka parempopulistid.