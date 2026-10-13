Otse kell 12: Tallinna pressikonverentsil liiklusteemad ja teetööd

Tallinna linnavalitsuse pressikonverentsil on täna linnapea Peeter Raudsepp, abilinnapead Monika Haukanõmm, Kristjan Järvan ja Joel Jesse ning Tallinna linnavolikogu kantseleijuhataja Keiu Friedenthal. Kell 12 algavat pressikonverentsi näeb otsepildis ERR-i portaalis.