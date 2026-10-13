Otse kell 12: Tallinna pressikonverentsil liiklusteemad ja teetööd
Tallinna linnavalitsuse pressikonverentsil on täna linnapea Peeter Raudsepp, abilinnapead Monika Haukanõmm, Kristjan Järvan ja Joel Jesse ning Tallinna linnavolikogu kantseleijuhataja Keiu Friedenthal. Kell 12 algavat pressikonverentsi näeb otsepildis ERR-i portaalis.
Pressikonverentsil käsitletavad teemad: Tallinna Filharmoonia uue juhi ametisse nimetamine; Juhkentali varjendi ametlik avamine; Tallinna seisukoht mootorrataste ja elektritõukerataste lubamise kohta ühissõidukirajale; lamellrehvide kasutamise mõju teekatetele; ülevaade linna teeremontidest; jms.
Toimetaja: Mirjam Mäekivi