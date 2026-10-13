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Otse kell 12: Tallinna pressikonverentsil liiklusteemad ja teetööd

Eesti
Joel Jesse Tallinna linnavalitsuse pressikonverentsil
Joel Jesse Tallinna linnavalitsuse pressikonverentsil Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Eesti

Tallinna linnavalitsuse pressikonverentsil on täna linnapea Peeter Raudsepp, abilinnapead Monika Haukanõmm, Kristjan Järvan ja Joel Jesse ning Tallinna linnavolikogu kantseleijuhataja Keiu Friedenthal. Kell 12 algavat pressikonverentsi näeb otsepildis ERR-i portaalis.

Pressikonverentsil käsitletavad teemad: Tallinna Filharmoonia uue juhi ametisse nimetamine; Juhkentali varjendi ametlik avamine; Tallinna seisukoht mootorrataste ja elektritõukerataste lubamise kohta ühissõidukirajale; lamellrehvide kasutamise mõju teekatetele; ülevaade linna teeremontidest; jms.

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

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