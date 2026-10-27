Otse kell 12: Tallinna pressikonverentsil Raudsepp, Järvan, Jesse, Haukanõmm

Pressikonverentsil on teemadeks Raekoja platsi ideevõistluse tulemused, Tallinna uisuväljakute hooaja algus, Tulika tänava ümberehituse projekt, lisaeelarvega suurenev tänavate teekatte remondi maht, gaasibussid ja Tartu maantee trammitee haljaskoridor.

Tallinna linnavalitsuse teisipäevasel pressikonverentsil osalevad linnapea Peeter Raudsepp ning abilinnapead Monika Haukanõmm, Kristjan Järvan ja Joel Jesse.

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