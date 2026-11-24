Tallinna linnavalitsuse istungi järgsel pressikonverentsil osalevad täna linnapea Peeter Raudsepp ning abilinnapead Monika Haukanõmm, Tiit Terik ja Kristjan Järvan. Muu hulgas avalikustatakse loomaaia probleemide analüüsi tulemused.

Novembri alguses sai avalikuks, et Tallinna loomaaia kuus osakonnajuhti ja viimased kolm aastat direktori ametis olnud Kaupo Heinma on põhjalikult tülli pööranud. Keskseks vaidluseks on kerkinud küsimus, mis loomad tänapäeval peaks loomaaias üldse olema.

Lisaks tulevad jutuks järgmised teemad: detailplaneeringud Pirital, kesklinnas ja Haaberstis; kultuuri- ja spordivaldkonna eelarve; spordihommik ja Petrooleumi tänava põhiprojekt.

Pressikonverentsi algusega kell 12 näeb otsepildis ERR-i portaalis.