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Narva piirijärjekorda haldav ettevõtte küsib linnalt tegevustoetust

Eesti
Autor/allikas: Sergei Stepanov/ERR
Eesti

Narva piirijärjekorda haldav ettevõtte küsib linnalt tegevustoetust. Piiriülene autoliiklus on seiskunud ja linnale kuuluval ettevõttel on raske ots otsaga kokku tulla. Linnavõim ei välista ettevõtte töö seiskamist.

Narva piirijärjekorda hallanud ettevõte Transservis-N vaevleb juba kaks aastat raskustes. Headel aegadel, kui üle piiri liikus tuhandeid autosid, maksis ettevõte Narva linnale dividende. Nüüd küsitakse omanikult ellujäämistoetust, sel aastal 50 000 eurot, tuleval aastal kaks korda rohkem. Narva linn pole veel otsustanud, mida oma ettevõttega peale hakata.

"Kui see sulgeda, siis on väga raske on seda jälle uuesti tööle panna – majad ju amortiseeruvad, mida selle platsiga teha? Täna me väikest kasutust leiame – Transservis-N platsil seisavad Läti, Leedu ja Soome autod, turistid, kes lähevad üle piiri jala. Mingisugune rahavoog meil peale tuleb. Aga ka Soome turistide arv, või kes siit üle lähevad, kogu aeg väheneb. Me hakkame seda arutama. Tõesti, võib-olla tuleb teha ränk otsus," lausus Narva linnapea Jaan Toots.

Narva linnapea loodab siiski, et piir autoliiklusele avaneb ja ettevõtet sulgema ei pea.

Narva opositsiooni hinnangul pole mõtet asjatuid lootusi hellitada, sest sõja tingimustes võib piiriliiklus vaid koomale tõmbuda, mitte vastupidi. Sellega peab linnavõim arvestama. Hoida ettevõtet töös ainult parkla pärast mõtet ei ole.

"Need ei ole ka Narva inimeste autod ja see ei ole kindlasti meile eluliselt tähtis teenus. Minu meelest on mõistlik see firma ajutiselt sulgeda ja luua uuesti, kui tõesti piir peaks millegipärast avanema. Aga see saab juhtuda alles peale sõja lõppu," ütles Narva linnavolikogu liige Katri Raik.

Narva linnavõim otsustab Transservis-N saatuse tuleva aasta koostamise käigus. Autode piiriliiklus suleti Narvas 2024. aasta alguses, kui Venemaa alustas Jaanilinna piiripunkti autoterminali ümberehitust. Väidetavalt peaksid tööd lõppema selle aasta detsembris.

Toimetaja: Marko Tooming

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