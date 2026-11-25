Narva linnapea Jaan Toots (KE) ütles ERR-i veebisaates "Otse uudistemajast", et valitsus karistab idapiiri sulgemisega oma inimesi. Samuti saates osalenud siseminister Igor Taro (Eesti 200) märkis aga, et valitsus peab hoolitsema kogu riigi elanike julgeoleku eest ning põhjendas piiri sulgemist Venemaalt tuleneva ohuga.

Valitsus otsustas eelmise nädala reedel, et sulgeb Eesti ja Venemaa vahelised maanteepiiripunktid. Valitsuse sõnul oli see vastus kaitsetööstusettevõtte Threod ründamisele novembri keskel.

Jaan Toots ütles, et valitsuse julgeolekut puudutavate otsustega ta ei vaidle, ent piiri sulgemist oma inimestele ta heaks ei kiida. Tootsi sõnul on nii Narvas kui ka Kagu-Eestis paljudel inimestel sugulased ja pereliikmed, kes elavad teisel pool piiri ja nendele võiks valitsus teha erandi. "Nende üle käigus me mingit ohtu küll ei näe. See oleks väga imelik, kui oma inimesed on ohu allikad," ütles Toots.

"Meie oma Eesti kodanikud tahavad käia lihtsalt oma sugulastel külas. Mina küll siin ohtu ei näe. Ja kui öeldakse, et teiselpool on oht, siis läbi Läti minnes on see oht sama. Väntsutame oma inimesi praegu, et me ei jäta nendele seda koridori," sõnas Toots.

Sellele vastas Taro, et Venemaa kohaldab piiripunktides Eesti inimeste vastu luuretegevust ja eriteenistus üritab paljusid värvata. Tootsi sõnul on piiriäärsed inimesed ohtudest teadlikud ja paljud neist jätavad piiri ületades ka mobiiltelefoni Eestisse.

Tootsi sõnul jääb Läti piir Venemaaga avatuks ja seetõttu tuleks sisse seada ajutine piirikontroll Eesti piiril Lätiga.

Kuigi ka Läti kaalub piiri sulgemist Venemaaga, kritiseeris Läti peaminister Andris Kulbergs kolmapäeval Eesti piirisulgemise otsust, öeldes, et seda tehti kiirustades.

Igor Taro ütles selle peale, et Lätil on alati võimalus selle otsusega ühineda ja oma piiripunktid Venemaaga kinni panna. "Ma arvan, et meil see julgeolekuruum on ühine ja eks nad peavad kaaluma, kas nemad jäävad selleks riskiaknaks, kust võib igasuguseid asju sisse tulla või nad otsustavad kuidagi teistmoodi," sõnas Taro.

Igor Taro Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

"Ma ei eita, et need mõjud on inimestele olemas sellest otsusest, aga Venemaa agressioon mõjutabki väga paljusid inimesi, ja väga erinevalt. Osa inimesi mõjutab see niimoodi, et nad saavad surma, osa inimesi kaotavad oma lähedased ja osale inimestele tekib ebamugavus sellest, et nad ei saa oma lähedastel mõnda aega külas käia. Nii see on," põhjendas Taro.

"See on Venemaa sõjategevuse tulemus, mitte sellepärast, et Eesti valitsus tahaks oma inimesi kuidagi nöökida või kuidagi nende elu keeruliseks teha," sõnas ta.

"Mis puudutab lähedaste külastamist, siis see tagajärg on kahetsusväärne, ma mõistan nende inimeste valu. Ka mina olen sealt piirkonnast pärit, kus need ülepiirilised sidemed on väga tihedad, aga see on Venemaa vaenuliku sõja tagajärg ja Venemaa vaenuliku tegevuse tagajärg mitte ainult Ukraina suhtes, vaid ka Eesti ja teiste Euroopa riikide suhtes," rõhutas Taro.

Jaan Tootsi sõnul usub ta, et Läti ja Leedu oma piiri Venemaaga ei sulge ja seoses sellega kaotab Eesti ka majanduslikult. "Mis juhtub siis, kui Venemaa vastukäiguna paneb raudtee kinni? Sellised kuuldused on olemas. Siis järelikult meil momentaalselt jääb seisma Sillamäe muldmetallide tehas, millest tuleb toore Narva magnetitehasesse, kus töötab 380 inimest – jääb see seisma. Nii et asi on naljast kaugel," rääkis Toots.

Jaan Toots Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

Taro rõhutas, et valitsus peab mõtlema kogu Eesti elanikkonna julgeolekule, mitte ainult nendele inimestele, kellel on teiselpool piiri lähedased. Taro lisas, et kui valitsus ei oleks nende inimeste peale mõelnud, oleks Eesti-Vene piir juba ammu suletud, viimaseks piisaks karikas oli rünnak Threodi droonitehase vastu.

"Siseministri kohustus on, et tuleb julgeolekuaspektidest lähtuda ja vahepeal teha keerulisi ning valusaid otsuseid. See on see vastutus," ütles Taro.

Taro sõnul arutab valitsus meetmeid, kuidas piiriäärsete piirkondade majanduslikku olukorda parandada. "Arutame meetmeid, mis aitaks ettevõtjatel selle olukorraga kohaneda, kuidas leida uut tööjõudu ja kuidas uusi inimesi ümber koolitada. Me oleme teadlikud, et Narval ja Setomaa vallal võib osa tulust laekumata jääda. Ja see mõjutab laiemalt ka inimesi, kes võib-olla üldse üle piiri ei käi, aga kellele omavalitsus osutab teenuseid. Valitsus lähinädalatel arutab neid leevendusmeetmeid, kuidas aidata omavalitsusi ja ettevõtjaid," rääkis Taro.

Nii Toots kui ka Taro seostasid teineteise käitumist ja retoorikat lähenevate riigikogu valimistega. Taro esitas Tootsile küsimuse, kas valimised on ka põhjus, miks ta Eesti julgeolekut tähtsaks ei pea.

Vastates küsimusele, kas seoses piiri sulgemisega jääb vähemaks ka rünnakuid Eesti kaitsetööstuse objektidele, vastas Taro, et valitsus on teatud riske sellega vähendanud.

"Need riskid, mis lähtusid selle piiriliikluse avatuna või poolavatuna hoidmisest, kaovad. See tähendab, et meie sisejulgeolekuteenistused saavad keskenduda rohkem teistele suundadele, nad ei pea tegelema nii palju vastuluuretegevusega selles osas, kes üle Eesti-Vene maanteepiiripunktide liiguvad," lausus Taro.

Saate lõpus avaldas Jaan Toots veel kord soovi, et valitsus teeks piiriäärsete piirkondade elanikele piiri ületamiseks erandi. "Meie inimesed kirjutavad nüüd jõuluvanale, et äkki valitsus teeb jõuludeks oma inimestele piirikoridori, see on meie palve valitsusele," ütles Toots.

"Osa lapsi kirjutab jõuluvanale, et neile droon pähe ei kukuks jõulude ajal või aastavahetusel. Need mõjud on väga erinevad ja need mõjud on väga paljudel inimestel," vastas sellele Igor Taro.