Siseministeerium teeb valitsusele ettepaneku sulgeda detsembri alguses idapiiri maanteepiiripunktid. Ajendiks on katse süüdata ühe meie droonitootja ettevõte. Laiema põhjuse saab sõnastada selgelt ja lihtsalt: Venemaa agressioonisõda Ukrainas ning Vene eriteenistuste tellitud ja suunatud sabotaažirünnakud Eesti kaitsetööstusettevõtete vastu.

Ja kui keegi tahab meie idapiiri sulgemise vastu protestida, siis tuleb protest suunata sinna, kust probleem alguse sai: "Moskva. Kreml. Putinile." Koopia võib saata ka Vene välis- ja sõjaväeluurele ning FSB-le.

Seejuures on sõna "hübriidrünnak" kasutamine siin mahe eufemism ja ümberütlemine, mis varjab konkreetse kuriteo tegelikku olemust. Kui tegemist on sabotaažiga, tulebki seda nimetada sabotaažiks. Hübriid mõjub millegi vähe ohtlikuna ega ava Vene eriteenistuste Euroopa Liidu riikides korraldatud kuritegude olemust. Nende olemus on jõhkrad rünnakud, et kahjustada Ukraina toetajate enese- ja järjekindlust, külvata meie ühiskondades hirmu ja ebakindlust ning lüüa meie kaitsetööstusettevõtete pihta.

Pärast seda, kui Venemaa tungis veebruaris 2022 täiemahulise sõjaga Ukrainasse oleme sulgenud agressorriigi konsulaadid Tartus ja Narvas, peaaegu lõpetanud Vene kodanikele Eesti viisade andmise, peatanud Vene numbrimärkidega sõidukite piiriületuse, algatanud Ukrainas sõdinud Vene kombatantide lisamise Schengeni nn musta nimekirja, toetanud ja algatanud Euroopa Liidu sanktsioonide kehtestamist Venemaale ning piiranud idapiiri lahtiolekut. Ja astunud veel mitmeid samme, et kärpida Vene mõjutustegevuse ulatust ja näidata, et Kremli agressioonisõjal on hind.

Kas droonitootja Threodi vastu tehtud rünnakukatse murdis Eesti kannatlikkuse selgroo? Jah. Sest juba Milremi pihta korraldatud sabotaažirünnaku järel hoiatasime, et kui Vene eriteenistused jätkavad eskalatsiooni, siis me vastame. Nad jätkasid eskalatsiooni ja meie otsus Vene piir sulgeda on Eesti poliitiline vastus.

Loomulikult on mul kahju kõigist neist, kes ei saa nüüd Narva või Koidula kaudu minna külla sugulastele-sõpradele. Ma saan aru teie inimlikust kurbusest ja isegi abituse tundest. Teist keegi ei ole selles muutuses süüdi. Kui te otsite süüdlast, kellele näpuga näidata, siis tuleb sõrm Moskva suunas keerata. Just praeguse Venemaa agressiivne, sõjale ja hirmutamisele toetuv poliitika on toonud teile teie mure.

Viimastel päevadel on ikka ja jälle küsitud, miks me sulgeme idapiiri, kui kaitsetööstusettevõtete ründajad on tulnud Lätist ja nad ka elavad seal.

Sabotaažirünnakute eest vastutab Venemaa. Ainult Venemaa. See, et kuritegudes kahtlustatavad tulevad Lätist, ei tähenda Läti osalust. Meie kaitsepolitseil on Läti kolleegidega tõhus koostöö, mida kinnitab ka kiirus, millega tabati Eesti kaitsetööstusettevõtete ründajad. Meil on kõik põhjused Lätit usaldada, täpselt nii nagu on meil kõik põhjused Venemaad umbusaldada.

Üks tuttav küsis pühapäeva õhtupoolikul, et kas Venemaa ohtlikkus tõestab automaatselt iga nende suhtes rakendatava meetme mõistlikkust. Arvan, et Eesti on olnud oma tegevust täpselt kaaluv vastutustundlik Euroopa riik, kes soovib Venemaa agressioonisõja kiiret lõppu ja Ukraina ülesehituse algust. Sõja kõrgeks kruvitud majanduslik ja poliitiline hind on üks Kremli survestamise hoobasid.

Ning nüüd oluline küsimus: kas piiri sulgemine aitab probleemi lahendada? Kas nii vähenevad Venemaa eriteenistuste võimalused Eestis halba teha?

Jah, see pärsib Venemaa eriteenistuste tegevust ja vähendab üht meie haavatavust. Paljud piiriületused ükskõik kummas suunas on neile uued võimalused, et kedagi värvata, kedagi šantažeerida, kedagi kuriteole kallutada. Nüüd jäävad nad sellest ilma. Siin on juhtumeid, kus sabotaažirünnakute korraldajad tulevad Lätist, aga on ka lugusid, kus nad on värvatud Eesti elanike seast.

Eesti ei saa lubada, et Venemaa kasutab meie avatust meie enda julgeoleku vastu. Meie julgeolekuasutused on paljude edukate operatsioonidega tõestanud, et Eesti on Venemaa eriteenistustele ebamugav territoorium, kus vastast on tabanud ridamisi sissekukkumisi ja vahelejäämisi. Ja Eesti on riigina kinnitanud, et me vastame vastase käikudele. Idapiiri sulgemine on üks nende seas.