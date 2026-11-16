X!

Katri Raik: piiri sulgemine on Narvale valus

Eesti
Katri Raik.
Katri Raik. Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Eesti

Narva linnavolikogu liige Katri Raik ütles, et piiri sulgemine Venemaaga on piirilinnale valus.

"Eesti ja Vene piiri sulgemine ei ole suur üllatus, aga valus piirilinnale Narvale. Inimesed on kogu aeg lootnud, et seda ei juhtu," kirjutas endine Narva linnapea Raik sotsiaalmeedias.

Raigi sõnul oli pühapäeva õhtu paljudes Narva kodudes keeruline, kuna arutati, kuidas edaspidi saab külastada Venemaal elavaid sugulasi. 

"Ei ole nüüd vaja kraaksatada, et miks nad siis on Venemaal: piirialadel suheldakse alati naabermaaga rohkem kui riigi sügavuses. Neil eestimaalastel, kes praegu on Venemaal, on kaks nädalat koju jõudmiseks. Sest edaspidi saab Peterburist Narva läbi Istanbuli," ütles Raik.

Endise linnapea sõnul on piiri sulgemine narvalastele ka majanduslik löök. 

"Kaubavedu, mis viimased aastad käis lõunapiiri kaudu, kaob täielikult. Vihatud piirijärjekord tõi linna inimesi, kes siin sõid ja ööbisid, sõitsid taksoga. Lõpuks oli piirijärjekorras seismine, 10 eurot tund, nii mõnelegi inimesele oluline leivaraha," sõnas Raik. 

Ta märkis, et ka turistide arv väheneb. "Põhjamaade turistile ei meeldi aina vaenulikuma riigi naabrus. Ütleme ausalt, piirijärjekorrast ja vaatest sillal seisvatele inimestele oli saanud omamoodi atraktsioon."

Samuti võib Raigi sõnul piiri sulgemine negatiivselt mõjutada investori otsust Narva ja selle lähiümbrusesse investeerida. "Juba täna on töötus Narvas poole suurem kui Eestis keskmiselt," lisas ta.

"Piiri sulgemise emotsionaalset lööki narvalastele ei saa alahinnata.  Narva ei ole enam sillalinn vaid tupik. Euroopa alguses. Tasapisi on hilissügiseselt kõhe tunne koju kätte jõudnud," kirjutas Raik.

Valitsus plaanib alates 1. detsembrist sulgeda Eesti-Venemaa maanteepiiripunktid vastuseks Venemaa sõjaväeluure GRU tellitud sabotaažikatsele Eesti sõjatööstusettevõtte Threod Systemsi vastu.

Valitsus arutab nädala lõpus, kas see otsus saab olema tähtajaline või tähtajatu, ütles siseminister Igor Taro.

Lähima kahe nädala jooksul on Venemaale läinud Eesti elanikel võimalik koju tagasi pöörduda. Samuti saavad selle ajaga tagasi pöörduda teisele poole piiri suundunud kaubaautode juhid.

Toimetaja: Valner Väino

Samal teemal

uus hooaeg

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

10:53

Diabeetik: diabeedikool aitas mind raskest eluperioodist välja tulla

10:51

PÖFF-i päevik | Kullar Viimse "Fotograaf Cannes'is" on nakatav energiapomm

10:40

Teiseks tõusnud Viljandi Metall jätkab kaotuseta

10:38

Statistikaamet: tööturg ei näita majandusolukorra paranemist Uuendatud

10:24

Inimeste loodud digivõrgu mugavus halvab ühiskonna õela tehisarutagi

10:20

Katri Raik: piiri sulgemine on Narvale valus

10:16

Politsei pidas kinni massööride kupeldamises kahtlustatava tailanna

10:14

Glinka langes edetabelis 200 parema seast välja

10:07

Erki Pärnoja: kui oled milleski andekas, on kohustus sellega edasi tegeleda

10:04

Hiina kinnitas Xi, Trumpi ja Putini esimese kolmepoolse kohtumise toimumist Uuendatud

ringhääling 100

otse uudistemajast

taustajutud

Loetumad uudised

15.11

Laupäeva öösel rünnati Vene luureteenistuse tellimusel kaitsetööstusettevõtte Threod hoonet Uuendatud

15.11

Michal palus ette valmistada Eesti-Vene piiri sulgemiseks vajalikud sammud Uuendatud

15.11

Reformierakond tahab vähendada lastega kodus olnud vanemate tulumaksu

15.11

SpaceX-il õnnestus esmakordselt kosmoselaev kinni püüda

15.11

Palloson: Venemaa sihib umbes kümmet Eesti kaitsetööstusettevõtet

07:10

Venemaa näeb Eesti otsuses piir sulgeda russofoobiat

15.11

Sõja 1726. päev: Venemaal Tatarstani tööstuskeskuses puhkes pärast droonirünnakut põleng Uuendatud

14.11

Haiglate 12-tunnised vahetused panevad õed ja hooldajad uut tööd otsima

15.11

Zahkna teenis Rootsis olümpiavõitjate ees esikoha

15.11

Air Balticu ligi 618 000 reisija broneeringuandmed sattusid löögi alla

ilmateade

SPORT

10:40

Teiseks tõusnud Viljandi Metall jätkab kaotuseta

10:14

Glinka langes edetabelis 200 parema seast välja

09:49

LeBron James tõusis kõigi aegade sööduandjate tabelis kolmandaks

09:14

Shelton teenis aastalõputurniiril karjääri esimese võidu

loe: kultuur

10:51

PÖFF-i päevik | Kullar Viimse "Fotograaf Cannes'is" on nakatav energiapomm

09:15

Kaspar Viilup: "GTA VI" tekitatud popkultuurilist lainetust tunneme pikka aega

08:29

Keelesäuts. Kes ees, see esiisik

08:18

Aasta interpreedi tiitli pälvisid Mihkel Peäske, Regina Udod ja Reinut Tepp

loe: eeter

10:53

Diabeetik: diabeedikool aitas mind raskest eluperioodist välja tulla

10:07

Erki Pärnoja: kui oled milleski andekas, on kohustus sellega edasi tegeleda

15.11

Ike Volkov Kukerpillide tänutuurist: sellist tuuri me enam rohkem ei tee

15.11

Vaimse tervise ekspert Erik Rüütel: pettuste vältimiseks tuleb endas kasvatada kriitilist mõtlemist

Raadiouudised

09:55

Läti valitsuse moodustavad Ühinenud Nimekiri ja Rahvuslaste Ühendus

09:55

Eesti Lastearstide Liit palub majandusministril toetada nutri-score´i kasutuselevõttu

09:20

Raadiouudised (16.11.2026 09:00:00)

15.11

Päevakaja (15.11.2026 18:00:00)

14.11

Päevakaja (14.11.2026 18:00:00)

14.11

Türil võistlesid noored puhkpillimängijad

14.11

Pärnus algas Rail Balticu silla ehituse ettevalmistus

13.11

Microsofti teenuste tõrge häiris täna paljude Eesti asutuste ja ettevõtete tööd

13.11

Avati Saatse saapa ümbersõidutee

13.11

Päevakaja (13.11.2026 18:00:00)

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo