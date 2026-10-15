Oluline Venemaa-Ukraina sõjas neljapäeval, 15. oktoobril kell 5.55:

- Ukraina teatas veel 101 ruutkilomeetri vabastamisest Donetski oblastis;

- Ukraina ründas arvatavalt Vene sõjaväelennuvälja Voroneži oblastis;

- Ukraina: Starlinki ühendus on paranenud, kuid kiiruspiirangud jäävad;

- Sikorski pidas Muskiga Ukraina Starlinki piirangute asjus sõnasõda;

Ukraina teatas veel 101 ruutkilomeetri vabastamisest Donetski oblastis

Ukraina 3. armeekorpus koos sellele allutatud üksustega on Donetski oblastis Lõmani suunal operatsiooni Vivaldi neljanda etapi käigus tagasi võtnud veel 101 ruutkilomeetrit territooriumi, teatas korpus kolmapäeva õhtul.

Ukraina väed vabastasid Zelena Dolõna, Lõpove ja Kolodjazi küla. Korpuse teatel kaotas Venemaa operatsiooni neljandas etapis ligikaudu 3000 sõdurit.

"Vaenlasel ei õnnestunud läbi lõigata meie Donbassis tegutseva väegrupeeringu peamist logistikakoridori. Me nurjasime grupi Zapad pealetungi ja sundisime vastast üle viima osa 1. tankiarmee üksustest, mis vähendas survet Kupjansk-Vuzlovõile," ütles korpuse ülem brigaadikindral Andri Biletski.

⚡️ Ukrainian forces continue to achieve the incredible, liberating another 101 km² of territory Operation Vivaldi has concluded in the Lyman sector. Russian forces tried to encircle Sloviansk and Kramatorsk — but ended up being forced to retreat themselves. Ukrainian troops also prevented Russian forces from outflanking the Sloviansk-Kramatorsk area and cutting off the Kharkiv–Sloviansk highway, one of the key supply routes for Ukrainian forces in Donbas. — NEXTA (@nexta_tv) October 15, 2026

Korpuse teatel on operatsiooni Vivaldi käigus vabastatud kokku 16 asulat ning taastatud Ukraina kontroll 277 ruutkilomeetri territooriumi üle. "Vivaldi neli aastaaega on läbi, kuid muusika jätkub," teatas 3. armeekorpus.

15. septembril kinnitas Biletski, et Ukraina väed korraldavad 3. armeekorpuse juhtimisel Donetski oblastis rindelinnast Lõmanist põhja pool mitmeid vasturünnakuid.

Biletski sõnul andis operatsioon raske hoobi Venemaa 20. ja 25. ühendvägede armee lahinguvõimele. Ta lisas, et Ukraina droonirünnakud sundisid Venemaad viima oma varustuskeskusi tagasi riigipiiri taha.

Niinimetatud Donbassi kindlustusvööndi südame – Slovjanski, Kramatorski, Druživka ja Kostjantõnivka – pärast peetav võitlus on lähenevat talve silmas pidades otsustava tähtsusega. Venemaa püüab talvel tugevdada oma positsioone linnades, et valmistuda 2027. aasta pealetungikampaaniaks, märkis The Kyiv Independent.

Ukraina ründas arvatavalt Vene sõjaväelennuvälja Voroneži oblastis

Kolmapäeva hilisõhtul kostsid plahvatused Venemaal Voroneži oblastis Borisoglebskis asuval sõjaväelennuväljal, misjärel puhkes seal ulatuslik tulekahju, selgub sõjasündmusi kajastavate sotsiaalmeediakontode postitustest.

Kohalike elanike sõnul kostsid plahvatused õhuhäire ajal. Sündmuskohal möllab suur tulekahju, rünnaku tagajärgi täpsustatakse.

Footage captures the missile attack on the Borisoglebsk military airfield in Russia's Voronezh Oblast. This is a missile, not a drone. #Russia https://t.co/Vz4Fbmf26O — NOELREPORTS (@NOELreports) October 14, 2026

Uudistekanal RBK-Ukraina märkis, et pole veel teada, kas lennuväli sai tõepoolest kannatada ja milliseid objekte seal tabati.

Lennuväljal paiknevad Vene relvajõudude 783. lennuväe väljaõppekeskus ning 105. lennuväediviisi üksused. Diviis kasutab lennukeid Su-34, Su-35 ja Su-30SM, mida Venemaa rakendab Ukraina ründamiseks, sealhulgas juhitavate lennukipommide väljalaskmiseks.

Tänavu suvel ei paiknenud lennuväljal püsivalt lahingulennukeid. Lennuväli toimis vahepeatusena, kus lennukid tankisid ja said enne Ukrainasse suundumist uue lahingumoona.

Borisoglebski lennuväli on ka varem Ukraina kaitseväe rünnakute sihtmärgiks sattunud. 2024. aasta augustis tabasid seda Ukraina julgeolekuteenistuse SBU droonid. Sama aasta oktoobris sattusid rünnaku alla juhitavate lennukipommide laod, lennukite Su-34 ja Su-35 parkimisalad ning kütusehoidlad. Veel kaks rünnakut lennuväljale toimusid 2025. aasta juulis ja 2026. aasta juulis.

Ukraina: Starlinki ühendus on paranenud, kuid kiiruspiirangud jäävad

Ukraina ühendus USA kosmosefirma SpaceX sidevõrguga Starlink on paranenud, teatas kolmapäeva õhtul Ukraina kaitseministeerium.

Ministeerium märkis siiski, et tehnoloogiamiljardäri Elon Muski ettevõte säilitab piirangud droonide liikumiskiirusele, mille juures nad suudavad teenusega ühendatuks jääda.

"SpaceX säilitab jätkuvalt 161 km/h piirangut. Päeva jooksul olid tegelikud piirangud oluliselt madalamad. Praeguse seisuga aga märgime, et kiirusel kuni 160 km/h on ühenduse kvaliteet paranenud," ütles kaitseministeeriumi kõneisik ajakirjanikele.

Musk ütles enne seda, et kõik Ukraina teatatud häired satelliidisidesüsteemi Starshield kasutamisel on USA valitsuse ja mitte ettevõtte vastutusel.

"Starshieldi süsteemid kuuluvad USA valitsusele ja on nende kontrolli all. Kõik kiiruse- või kasutuspiirangud otsustab USA sõjavägi ja lõppkokkuvõttes president," kinnitas Musk.

Musk tegi vahet Starshieldi süsteemil, millele Ukraina toetub lahinguvälja sides ja paralleelsel tsiviilkasutuseks mõeldud Starlinki satelliidisüsteemil, mida Ukraina samuti kasutab, kuid mis pole lubatud ründeoperatsioonideks.

Mõlemad süsteemid on välja töötanud Muski ettevõte SpaceX.

Sikorski pidas Muskiga Ukraina Starlinki piirangute asjus sõnasõda

Poola välisminister Radosław Sikorski ja Starlinki satelliitside teenuseid haldava USA tehnoloogiaettevõtte SpaceX juht Elon Musk sattusid kolmapäeval Ukrainale Starlinki kasutamisele seatud piirangute tõttu sõnasõtta.

Sikorski reageeris kolmapäeval teadetele, et Muski ettevõtte SpaceX on Starlinki teenuseid Ukraina kaitseväe jaoks piiranud, vähendades liikumises olevate Starlinki terminalide töökiirust, mis on probleemina mõjutanud Ukraina kaitseväge.

"Hei, Elon Musk, suur mees, kas sa mängid oma toodetega jälle poliitikat?" kirjutas Poola minister sotsiaalmeedias. "Teie Euroopa klientidena me jälgime teid," lisas Sikorski.

Hey, @elonmusk, big man, are you playing politics with your products again? As your European customers, we are watching you. — Radosław Sikorski (@sikorskiradek) October 14, 2026

Ukraina uudistekanali Ukrinform andmetel ütles Ukraina presidendi tehnoloogiaküsimuste nõunik Serhi Beskrestnov, et SpaceX kehtestas öösel liikumises olevate Starlinki terminalide töökiirusele piirangud ilma Ukraina kaitseväge eelnevalt hoiatamata.

Eelmise aasta märtsis vaidlesid Sikorski ja Musk avalikult internetis Ukrainas asuvate Starlinki terminalide rahastamise ja toimimise üle.

Sikorski kirjutas tollal sotsiaalmeedias, et Poola maksab Ukraina Starlinki terminalide ja nende kuutasud. Minister hoiatas, et Poola otsib teise teenusepakkuja, kui SpaceX osutub ebausaldusväärseks tarnijaks.

Sikorski märkused tulid vastusena Muski kommentaarile talle endale kuuluval platvormil X, milles miljardär nimetas Starlinki Ukraina armee selgrooks ja ütles, et satelliitside katkestamine põhjustaks kogu rindejoone kokkuvarisemise. Musk ütles ka, et on vastu kurnavale hakklihamasinale, milles Ukraina paratamatult kaotaks ja kutsus üles viivitamatult rahu sõlmima.

USA välisminister Marco Rubio vastas Sikorskile ja kinnitas, et keegi pole ähvardanud Ukrainat Starlinkist lahti ühendada.

Rubio lisas, et Poola välisminister peaks tänama, sest ilma Starlinkita oleks Ukraina sõja juba ammu kaotanud ja Vene väed asuksid praegu Poola piiril.

Musk läks oma vastuses Sikorskile veelgi kaugemale, nimetas Poola välisministrit "väikeseks meheks" ja käskis tal "vait olla". Miljardär väitis ka, et Varssavi maksab vaid väikese osa kogukuludest ja Starlinki terminalidele pole asendust.