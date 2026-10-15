Zelenski: Ukraina jätkab Vene naftatöötlemistehaste ründamist

Ukraina president Volodõmõr Zelenski teatas, et Ukraina alustab taas rünnakuid Venemaa naftatöötlemistehaste vastu. Ta väljendas vestluses väljaandega Financial Times (FT) pahameelt USA luureinfo jagamise lõpetamise ning Starlinki satelliit-internetiteenuse samaaegse piiramise pärast ajal, mil Venemaa ründab Ukrainat eriti intensiivselt.

"Piirang [naftatöötlemistehaste ründamisele] on maas. Meie jaoks on see teema lõpetatud," ütles Zelenski Londonis antud intervjuus Financial Timesile, mida FT iseloomustas kui trotslikku. Samuti kritiseeris ta Washingtoni innukust sõlmida Moskvaga äritehinguid ning president Donald Trumpi väljendatavat imetlust Venemaa režiimi juhi Vladimir Putini vastu.

Vastates palvele selgitada kahe liidri suhteid, ütles Zelenski, et Trumpil on vaistlik sümpaatia autokraatide ja ülirikaste vastu. "Ta [Trump] ütleb avalikult ja valjuhäälselt, et armastab selliseid inimesi ja austab neid. Sest tema jaoks tähendab see, et inimesed, kes suudavad olla juhid 20, 30 või 40 aastat, võivad olla väga tugevad."

Washington on avaldanud Kiievile tugevat survet, et Ukraina lõpetaks Venemaa naftatöötlemistehaste ründamise. USA väitel on rünnakute peatamine koos Washingtoni ja Moskva vahelise kokkuleppega osta sadu tuhandeid tonne Venemaa diislikütust hädavajalik, et langetada kütusehindu Ameerikas.

Zelenski ütles, et peatas USA soovile vastu tulles kolmeks päevaks rünnakud energiataristu vastu, samas kui Moskva jätkas õhurünnakutega Ukraina energiataristu purustamist ja tsiviilelanike tapmist. Viimase nädala jooksul on hukkunud üle saja inimese.

Zelenski sõnul jäid Ukraina relvajõud hoolimata rünnakute peatamisest ilma USA varajase hoiatuse teadetest lähenevate ballistiliste rakettide kohta. Samal ajal aeglustas Elon Muski satelliitside teenus Starlink kogu Ukrainas ühendust, takistades operatsioone rindejoonel ja keskmise ulatusega rünnakuid Venemaa sõjaliste objektide vastu.

Zelenski sõnul teatasid USA kolleegid Ukraina sõjaväeametnikele, et "kui te [energiataristu ründamist] ei lõpeta, blokeerime luureinfo jagamise". Hiljem esitati seda Kiievile aga tehnilise tõrkena.

Zelenski lükkas tagasi väite, et Starlinki satelliitsüsteemi tõrked võisid olla põhjustatud tehnilisest rikkest. "See ei olnud tehniline probleem, vaid tahe," rõhutas ta.

Trump on eitanud, et Washington oleks lõpetanud Ukrainaga luureinfo jagamise. Musk kirjutas kolmapäeva hilisõhtul sotsiaalmeediaplatvormil X, et Starlinki tehnoloogial põhinevad sõjaväelise tasemega satelliitsidesüsteemid Starshield kuuluvad USA valitsusele ja on selle kontrolli all. Ta lisas: "Kõik kiiruse või kasutuse piirangud otsustab USA sõjavägi ja lõppkokkuvõttes POTUS (ingliskeelne lühend USA presidendi kohta toim.)".

Suhete katkemine Kiievi ja Washingtoni vahel on Ukraina ja tema kõige olulisema julgeolekupartneri jaoks tõsiseim kriis pärast seda, kui Trump ja tema valitsuse liikmed alandasid Zelenskit mullu veebruaris Valge Maja Ovaalkabinetis avalikult.

Zelenski rõhutas, et Ukraina jaoks on Venemaa vastu võitlemisel hädavajalikud suhted USA-ga kui ausameelse ja strateegilise partneriga. Ta võrdles neid suhteid Kiievi suhetega Ühendkuningriigiga. "Venemaa võib võidelda meie kõigiga, aga ainult siis, kui me ei ole ühtsed," tõdes ta.

Samas tõhutas ta, et suhete parandamine Valge Majaga ei ole tema ülesanne. "Meie ei ole suhteid rikkunud," ütles ta.

Küsimusele, kas Ukraina lõpetaks energiataristu ründamise ka juhul, kui Venemaa jätkaks oma rünnakuid, et parandada suhteid Valge Majaga, vastas Zelenski, et oleks valmis sellega nõustuma vaid juhul, kui Ukraina saaks vastutasuks rohkem USA-s toodetud õhutõrjesüsteemi Patriot rakette. See oli tema sõnul miinimum, mida ta palus. Ta lisas, et kui ta küsis täiendavat õhutõrjet, vastas USA Starlinki teenuse piiramisega.

Zelenski sõnul võib energiataristu ründamise peatamine üksnes julgustada USA-d ja Venemaad sõlmima uusi kokkuleppeid, mis annaksid Putinile sõjamasina rahastamiseks veelgi rohkem raha.

"Küsimus on selles, millal tuleb järgmine tehing. Võib-olla on see gaas. Kindlasti on see gaas."

"Ameerika Ühendriikide ja Venemaa vaheline äritegevus on huvitav," lisas ta. "Ma arvan, et nemad [ameeriklased] tahavad energiaga seotud projekte ning [...] loomulikult on neil Euroopas käiva sõja ajal selliseid projekte keeruline ellu viia."

Zelenski vihjas siiski, et Trump võib Ameerika avalikkuse pahameele alla sattuda. "Poliitiliselt ei ole see [Ameerikas] lihtne, sest kõik tahavad küsida, kuidas on võimalik, et mõned inimesed peavad ellujäämise nimel võitlema ja surema, samal ajal kui teie ajate äri selliste meestega, kes kasutavad niisugust agressiooni," rääkis ta.

Ukraina president rääkis Londonis Finacial Timesiga pärast seda, mil ta oli päeval kohtunud kuningas Charlesi, Ühendkuningriigi peaministri Andy Burnhami ja kaitseametnikega. Neljapäeval esineb ta Brüsselis EL-i valitsusjuhtide ees, et nõuda Venemaa vastu rangemaid sanktsioone ja Ukraina sõjategevuse toetamiseks mõeldud EL-i rahaliste vahendite kiiremat kasutuselevõttu.

Zelenski ütles, et ilma USA-ta oleks sõdimine väga keeruline, ning möönis, et Euroopa oleks tõeliselt ühtsena tugevam.

Järgmise 12 kuu jooksul toimuvad aga mitmes Euroopa riigis valimised, mis võivad tuua edu Venemaad toetavatele erakondadele ja tekitada Ukrainale palju probleeme, lisas ta.

Küsimusele Prantsuse paremäärmuslaste juhi Marine Le Peni lubaduse kohta lõpetada Ukraina rahastamine vastas Zelenski, et Prantsusmaal on palju kaotada, sest Ukraina lahinguväljal saadud kogemused on Prantsuse kaitsetööstuse jaoks hädavajalikud. "See on mõlemale poolele kasulik."

Vastates kaudselt Trumpi nädalavahetusel esitatud üleskutsele tagasi astuda, ütles Zelenski, et tegemist oli retoorikaga, mis ameeriklastele ei meeldiks ja aitaks üksnes Putinit. "Minu jaoks pole see oluline. Oluline on [...] see, et Putin ei tunne survet. Kui ta survet ei tunne, siis ta ründab, sest see pakub talle, teate küll, tohutut rahuldust."

"Euroopa ja USA või Ukraina ja USA vaheline lõhe aitab [Putinil] oma rahvast ühendada. See paneb teda tundma, et ta saavutab edu. See aitab tal uskuda, et ta ei kaota, vaid on võitmas," tõdes Ukraina president.

Zelenski lisas, et Putin ei ole tegelikult võitmas. Sõjalise tehnoloogia, näiteks droonide ülekaalu pärast käiv võitlus kulgeb tema sõnul aga lainetena: ühel kuul on ülekaalus Ukraina, järgmisel Venemaa.

Kahjuks on USA luureinfo jagamise lõpetamine ja Starlinki teenuse häirimine olnud Ukraina jaoks ohtlikud, lisas ta. "Me leiame väljapääsu [...], kuid parem oleks mitte anda talle [Putinile] uut elujõudu ega uut tahet sõdida," rõhutas Zelenski.