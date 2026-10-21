WSJ: Musk andis korralduse Starlinki kiiruse piiramiseks Ukrainas

Allikate teatel piiras Musk eelmisel nädalal Starlinki kiirust, mis häiris tõsiselt Ukraina ründe- ja tõrjedroonide tööd. Piirangute tõttu muutusid mõned droonid peaaegu kasutuskõlbmatuks, mis raskendas Ukraina vägede rünnakuid Venemaa sihtmärkide vastu.

Starlinki piiramine tekitas Kiievis suurt ärevust ja tekitas segadust ka Trumpi administratsioonis. Veel pole täpselt selge, kas Musk tegutses omal algatusel või kooskõlastas otsuse Trumpi ja teiste USA kõrgete ametnikega. Samas on nii Musk kui ka Trump kritiseerinud Ukraina rünnakuid Venemaa energiataristu vastu.

Musk ise väitis sotsiaalmeedias, et Starlinki kasutamise piirangute üle otsustab USA sõjavägi ning lõpliku otsuse teeb president. Trump väitis samas, et ei tea, kes piirangud kehtestas.

Mõned USA ametnikud väidavad, et Musk tegutses ühepoolselt ja Trump ei andnud selleks konkreetset korraldust. Üks asjaga kursis olev allikas ütles aga, et enne uue kiirusepiirangu kehtestamist rääkis Musk mitme kõrge ametnikuga, sealhulgas Trumpiga.

Kuigi Trump kritiseerib avalikult Zelenskit, pole USA ametnike sõnul riik oma toetust Ukrainale vähendanud. Kaitseminister Pete Hegseth kinnitas, et USA pole oma toetust Ukrainale lõpetanud, kuid märkis, et SpaceX-il on õigus otsustada oma teenuse kasutustingimuste üle. Ukraina ootab samal ajal Pentagonilt ja SpaceX-ilt ametlikke selgitusi juhtunu kohta ning soovib teada, kas Starlinki ühenduse piirangud taastatakse, vahendas The Wall Street Journal.

Starlinki piirangud süvendasid veelgi USA ja Ukraina vahelisi pingeid ning tõid esile Kiievi suure sõltuvuse USA satelliitsidest. Kuna süsteem on rindel hädavajalik nii droonirünnakute korraldamiseks kui ka õhutõrjeks, võib selle kasutamise piiramine otseselt mõjutada Ukraina sõjalist võimekust.

Washingtonis asuva mõttekoja Carnegie Endowment vanemteadur Michael Kofman märkis samuti, et sellised piirangud häirivad Ukraina ründeoperatsioone ja õhutõrjet.