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Elon Musk pälvis Ukraina Vabaduse ordeni

Välismaa
Elon Musk
Elon Musk Autor/allikas: SCANPIX/Image Press Agency/Xavier Collin
Välismaa

Ukraina president Volodõmõr Zelenski andis kolmapäeval tehnoloogiaettevõtja Elon Muskile Ukraina Vabaduse ordeni.

Zelenski määruses tunnustatakse Muski "inimeste elude ja vabaduse kaitsmise ning Ukraina ja Ameerika Ühendriikide rahvaste vaheliste suhete arendamise eest".

Muski satelliidiinternetiteenus Starlink on aidanud Ukraina vägedel sidet hoida ja operatsioone koordineerida alates Venemaa täiemahulisest sissetungist 2022. aastal. 

2026. aasta veebruaris lülitas SpaceX välja tuhanded Venemaa vägede kasutuses olnud Starlinki terminalid, nõrgendades sellega Venemaa sõjalist võimekust.

Ukraina üritab veenda Muski lubama armeel kasutada Starlinki võrku ka Venemaa territooriumil. See võimaldaks Ukrainal parandada sügavale Venemaa sisemaale suunatud raketi- ja droonilöökide täpsust. 

"Praegu on Musk öelnud, et see tähendaks eskalatsiooni. Kuid ta võib meelt muuta, kui talle esitatakse täiendavaid argumente," ütles Zelenski möödunud laupäeval ajakirjanikele.

Vabaduse ordenit antakse sageli välisriikide juhtidele Ukraina toetamise eest – viimati on selle pälvinud näiteks Prantsusmaa president Emmanuel Macron, Suurbritannia peaminister Andy Burnham ja Leedu president Gitanas Nausėda.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: Politico

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