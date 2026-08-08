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Elon Musk ei luba Ukrainal kasutada Starlinki Venemaa ründamiseks

Välismaa
Elon Musk
Elon Musk Autor/allikas: SCANPIX/Xavier Collin/Image Press Agency
Välismaa

Visionäär ja tehnoloogiaettevõtja Elon Musk ei ole nõus, et Ukraina kasutab Starlinki satelliidisüsteeme Venemaa ründamiseks ning leiab, et vaenupooltel on aeg rahu sõlmida, kirjutab väljaanne The Atlantic.

Eelmisel nädalal teatas väljaanne, et Ukraina president Volodõmõr Zelenski palus kohtumisel USA presidendi Donald Trumpiga Elon Muskilt abi. Muski ettevõte SpaceX haldab Starlinki satelliidisüsteeme.

Arvestades Ukraina õhutõrjerakettide nappust soovib Zelenski kasutada Starlinki tulejuhtimiseks raketipatareide vastu, mida Venemaa kasutab ballistiliste rakettide Kiievi ja teiste linnade pihta tulistamiseks.

Väljaanne märkis, et Trump pole sellele Zelenski ettepanekule lõplikku vastust andnud.

Hiljuti Ukraina kaitseministri kohalt tagandatud Mõhhailo Fedorov üritab samuti Muski poole pöörduda, kuid väljaande allikate sõnul on Musk seni keeldunud järeleandmistest ukrainlastele.

"Praegu pole positiivset otsust," ütles üks allikatest kolmapäeval.

Aruande kohaselt jätkab Musk Fedoroviga vaidlemist Venemaa sõja edasise eskaleerimise ohu üle. Miljardär usub, et on aeg rahu sõlmida. 

"Elon kordab pidevalt, et on aeg kokkulepe sõlmida," ütles üks Fedorovi kaastöötajatest.

President Volodõmõr Zelenski teatas hiljuti, et Ukraina hävitab Venemaa raketiheitjad, et vähendada rünnakute mõju Ukraina linnadele.

Elon Musk on öelnud, et Venemaa ei vii oma vägesid Ukraina okupeeritud aladelt välja. Ta usub, et sõja lõpetamise küsimusele tuleks läheneda "pragmaatiliselt".

Toimetaja: Johanna Alvin

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