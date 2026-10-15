FSB vahistas Pihkva oblastis terroriplaanis süüdistatava rootslase

FSB ei avalikustanud mehe nime, kuid ütles, et ta võeti kinni Leedu ja Valgevene piiri lähedal. FSB juhtimise all on ka Venemaa piirivalvejõud. Lääne meedia andmeil on mehe nimi Freddy Lindholm.

"Venemaa Föderatsiooni Föderaalne Julgeolekuteenistus võttis Pihkva oblasti Sebeži rajoonis kinni Rootsi kodaniku, kes ületas naaberriigi territooriumilt ebaseaduslikult Venemaa riigipiiri," teatas FSB pressiteenistus.

Teate kohaselt oli rootslane teeninud selle aasta veebruarist juunini lepingu alusel organisatsioonis, mille Venemaa Föderatsioon on kuulutanud terroristlikuks, juhtides Ukraina 24. üksiku ründepataljoni mehitamata süsteemide üksust.

FSB väitel on olemas dokumendid, mis kinnitavad tema osalemist Ukraina relvajõudude "vaenutegevuses meie riigi vastu".

"Vene relvajõududega liitumise kavatsuse varjus suundus ta Venemaa Föderatsiooni eesmärgiga korraldada sõjalistes rajatistes sabotaaži- ja terroriakte," väitis FSB.

Vene julgeolekuteenistus avaldas ka video väidetavast ülestunnistusest, kus mees, kes nimetas end Freddy Lindholmiks, ütles, et tuli Venemaale, et kasutada FPV-droone terrorirünnakute ja sabotaažiaktide toimepanemiseks.

Inglise keeles rääkides ütles mees, et oli Ukraina linnas Ternopilis sõlminud lepingu Ukraina armee Aidari pataljoniga ning läbinud seejärel väljaõppe FPV-droonide kasutamiseks luuretegevuses. Venemaa riigitelevisioon näitas koopiat lepingust, mille mees oli väidetavalt sõlminud Ukraina kaitseministeeriumiga.

Vene julgeolekuasutuse teatel algatati mehe suhtes kriminaalasi süüdistatuna riigipiiri ebaseaduslikus ületamises, terroritegevuse organiseerimises ja selles, et ta on palgasõdur.

Rootsi: uurime asja

Rootsi rahvusringhäälingu SVT teatel on tegemist Stockholmi piirkonnast pärit 35-aastase mehega.

Mehe sugulased kinnitasid SVT-le, et mees on käinud perioodiliselt Ukraina eest võitlemas ja nende jaoks on uudis mehe vahistamisest šokk.

"See oli minu jaoks uudis. Ta oli seal umbes kuus kuud Ukraina eest võitlemas, siis tuli koju ja hiljuti läks uuesti sinna. Ma tegelikult ei tea täpselt, mida ta seal tegi, ma ei avaldanud talle selleks survet," ütleb üks sugulane.

Rootsi peaminister Ulf Kristersson, kes asub hetkel Brüsselis Euroopa Ülemkogul, ütles, et juhtunud kohta püütakse saatkonna abil rohkem teada saada.

"Seni on see vaid meediainfo. Uurime oma Moskva saatkonna kaudu, milles asi," ütles peaminister SVT-le Brüsselis.

Välisministeerium ütles kirjalikus kommentaaris SVT-le, on meedias ilmunud info teadmiseks võtnud, kuid hetkel midagi rohkem öelda ei saa.

Pärast Venemaa sõja algust Ukraina vastu on president Vladimir Putin andnud FSB-le ülesande suurendada valvsust välisriikide spioonide ja diversantide suhtes.

Teisipäeval teatas FSB, et vahistas Venemaa Kaug-Idas Jaapani ajakirjaniku, keda kahtlustatakse spionaažis. Jaapani peaminister Sanae Takaichi eitas neljapäeval, et tema riik tegeleks Venemaal spionaažiga.