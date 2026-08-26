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Ukraina nurjas FSB plaani mõrvata kaitsetööstusettevõtte juht

Välismaa
Kahtlusalune
Kahtlusalune Autor/allikas: SBU/Telegram
Välismaa

Ukraina rahvuspolitsei ja julgeolekuteenistus (SBU) hoidsid ära Venemaa Föderaalse Julgeolekuteenistuse (FSB) plaani mõrvata Kiievis tegutseva kaitsetööstusettevõtte juht, teatas SBU.

Arvatav palgamõrvar on 63-aastane pensionär, kes kolis Kiievisse suures osas Venemaa poolt okupeeritud Luhanski oblastist. SBU teatel tehti talle ülesandeks paigaldada ohvri auto juhiistme alla lõhkeaine.

SBU ja rahvuspolitsei andmetel avastati lõhkekeha varakult ja tehti kahjutuks. Julgeolekuteenistuste teatel sisaldas seadeldis ühe kilogrammi heksogeeni, mis vastab umbes kahele kilogrammile trotüülile (TNT).

SBU info kohaselt sai kahtlusalune juhiseid Venemaa agentidelt. Ta ostis poest kaks mobiiltelefoni ja akupanga, võttis peidikust isevalmistatud pommi osad, pani need mõne päevaga kokku ning kinnitas valmis lõhkeseadeldise auto külge.

Samuti paigutas mees auto lähedale maskeeritud mobiiltelefoni, et edastada Venemaa agentidele otsepilti, mille abil plahvatus käivitada, märkis SBU.

Vahetult pärast lõhkeseadeldise paigaldamist sõitis kurjategija bussiga Poola, et põgeneda sealt edasi Venemaale.

Poola meedia teatel pidasid kohalikud võimud kahtlusaluse kinni, kui ta üritas läbi Poola ja Valgevene Venemaale pageda.

SBU uurijad esitasid Poola õiguskaitseorganitele taotluse kinnipeetava Ukrainale väljaandmiseks. Talle on tagaselja esitatud süüdistus lõpuleviidud terroriakti katses.

Venemaa on korduvalt värvanud ukrainlasi luureandmeid koguma, rünnakuid koordineerima ja mõrvakatsetele kaasa aitama.

Värbamismeetodite hulka kuuluvad rahalised stiimulid, sund ja väljapressimine. 

Haavatavaid sihtrühmi võidakse meelitada internetis levivate "kerge raha" skeemidega, samas kui okupeeritud aladel elavaid või sõjavangistuses viibivate sugulastega inimesi võidakse survestada ja ähvardada.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: The Kyiv Independent

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