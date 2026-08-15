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Venemaa karistab inimesi sõja hinda paljastavate haudade pildistamise eest

Välismaa
Vene sõduri haud Tula oblastis
Vene sõduri haud Tula oblastis Autor/allikas: Scanpix/AFP
Välismaa

Kuna Venemaa võimud teevad kõik endast Ukraina sõjas hukkunute arvu varjamiseks, on seni andmete kättesaamisel heaks vahendiks olnud hauad. Nüüd karistavad aga riigi julgeolekuteenistused nende pildistajaid ning süüdistavad neid Ukraina heaks töötamises

Venemaa föderaalse julgeolekuteenistuse (FSB) eelmisel nädalal avaldatud pildil on väidetavalt näha hetke, mil Moskvast umbes 250 kilomeetrit kirdes asuvas Jaroslavlis peeti kinni 48-aastane mees. Teda süüdistatakse Ukrainas langenud sõdurite haudade "salajases" pildistamises ja filmimises.

See on üks viimastest juhtumitest, kus Vene inimesi süüdistatakse Ukraina sõjas surnud sõdurite haudade jäädvustamise eest riigireetmises.

Juuni lõpus teatasid Siberis Tomski oblasti võimud, et rahalise tasu eest Venemaa sõdurite kohta teabe kogumise eest peeti kinni mitu inimest.

Kaks sarnast juhtumit on registreeritud ka Sverdlovski oblastis, kus kahtlustatavaid süüdistatakse piltide saatmises Ukraina julgeolekuagendile, seda alla ühe euro suuruse tasu eest foto kohta.

Oblasti pealinnas Jekaterinburgis tugevdati võimude teatel kalmistutel turvapatrulle, "et inimesed, keda [haudadest fotosid soovivad] värbajad sihivad, mõistaksid, et tegemist pole süütu asjaga – see on kuritegu, mis võib tuua kaasa reaalse karistuse."

Enamikus juhtumitest väidab FSB, et kahtlustatavad töötasid Ukraina heaks.

Haud on töörist ajakirjanikele ja inimõiguste rühmistusele

Haudade fotod on olnud oluliseks teabeallikaks ajakirjanikele ja inimõiguste rühmitustele, kes püüavad hinnata Ukrainas lahingutes hukkunud venelaste arvu – andmeid, mida Venemaa võimud kiivalt varjata püüavad.

Sõjas hukkunud Vene sõdurite arvu kohta on aga väga erinevaid hinnanguid

Mais ütles Briti luurejuht, et alates 2022. aastast, mil Kreml alustas täiemahulist sissetungi Ukrainasse, on hukkunud ligi 500 000 Venemaa sõdurit. Washingtonis asuva Strateegiliste ja Rahvusvaheliste Uuringute Keskuse (CSIS) eelmisel kuul avaldatud aruanne hindas selleks arvuks 450 000.

"Kreml on teinud kõik endast oleneva, et varjata tegelikku hukkunute arvu," ütles CSIS-i analüütik Seth Jones selle aasta alguses Raadio Vaba Euroopale. "Venemaa armee on esinenud halvemini kui ükski teine suurriigi sõjavägi, mida oleme viimase sajandi jooksul uurinud."

CSIS viitab intervjuudele USA, Ukraina ja Euroopa ametnikega, samuti kohapealsetele reportaažidele Mediazonalt, mis on Venemaa võimude poolt välisagendiks kuulutatud sõltumatu uudisteportaal.

Väljaanne on kogunud kokku 236 000 sellise Venemaa sõduri nimed, kes on nende kinnitusel Ukrainas hukkunud. Mais hindas portaal tegelikuks sõjas hukkunute arvuks umbes 350 000.

"Meie jaoks oli kalmistutel käimine üsna oluline teabeallikas," ütles Mediazona toimetaja Dmitri Treštšanin väljaandele Current Time. "Kunagi varem pole seda tõlgendatud riigireetmisena."

Riigireetmise juhtumite arv on Venemaal kasvanud alates 2022. aasta veebruarist, mil algas täiemahuline sissetung Ukrainasse.

Kalmistutelt Venemaa sõjas hukkunute kohta otseste tõendite hankimine on niisiis muutunud palju riskantsemaks. Kuid on ka teisi võimalusi, näiteks surmakuulutused Venemaa ametlikes allikates või meedias, sõprade ja pereliikmete postitused sotsiaalmeedias või teave matuste kohta.

Toimetaja: Märten Hallismaa

Allikas: Radio Free Europe

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